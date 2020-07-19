印媒：印度重申要求中國撤軍 沒有談判餘地

印度媒體《印度時報》7月19日引述消息人士報道稱，印方在14日的中印第四輪軍長級談判中傳達明確信息，即要求中國撤軍，且形容是“沒有談判餘地”。

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報道指，在中印軍事指揮官舉行的第四輪會談中，印方堅定地傳達信息，即中國軍隊必須撤出對班公湖地區等地的“入侵”部隊，除非恢復5月5日之前的現狀，否則什麼都無法實現。

一位印方消息人士稱，中印14日舉行的長達近15個小時的宂長討論與之前的交流一樣，是友好的。但印度傳達的信息很明確，印方強調，中國解放軍要從“入侵”的地區撤軍，且是沒有談判餘地的。報道稱，印方認為，中方必須與印方坐下來就實際控制線的定位和如何避免挑選行為進行談判。

另據《印度斯坦時報》報道，正在對邊境地區進行訪問的印度國防部長拉吉納特·辛格（Rajnath Singh）已視察了在6月15日與解放軍發生衝突，並造成印軍20人喪生的比哈爾團（Bihar Regiment）官兵。

印度國防部官員通過推特公布的相關視頻可以看到，拉吉納特·辛格對駐紮在盧昆（Lukung）地區的該團士兵進行了慰問。畫面中，他向列隊的印軍官兵問好，並致以謝意。印度國防參謀長比平·拉瓦特（Bipin Rawat）和陸軍參謀長納拉萬（Manoj Naravane）等將官隨行。拉吉納特·辛格本人也在18日通過推特陸續公布了相應的視頻和圖片畫面。