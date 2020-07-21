美印海軍印度洋舉行過航演習 印媒：向中國傳達信號

在今年6月中旬中印兩國軍隊於邊境地區發生暴力衝突，美國海軍剛剛於南海結束月內第二次雙航母軍演之際，美海軍“尼米茲號”航母打擊群與印度海軍7月20日在印度洋安達曼—尼科巴群島（ Andaman and Nicobar islands）附近海域進行合作演習。

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結束了上周末與“里根”號航母打擊群於南海的雙航母軍演後，“尼米茲”號航母打擊群經由馬六甲海峽駛入印度洋。美海軍太平洋艦隊通過推特介紹稱，這一航母打擊群由“尼米茲”號核動力航母（USS Nimitz）、 “普林斯頓”號（USS Princeton）導彈巡洋艦、“斯特雷特”號（USS Sterett）導彈驅逐艦和“拉爾夫·約翰遜”號（USS Ralph Johnson）導彈驅逐艦組成。他們當天與印度海軍在印度洋安達曼—尼科巴群島附近海域舉行了聯合演習。

對此，“尼米茲”號航母打擊群指揮官、海軍少將吉姆·柯克（Jim Kirk）表示，“與印度海軍合作是一件榮幸的事情”。他並稱讚印度海軍東部艦隊司令、海軍少將瓦薩揚（Sanjay Vatsayan）領導了一支“強大、高度熟練”的艦隊。柯克說，“有機會讓尼米茲航母打擊群與他的艦隊一起參加一系列演習，提高了我們的互操作性，也證明了我們兩國海軍的靈活性。”

美國海軍介紹稱，美印海軍還進行了包括防空演練在內的“高端演習”，旨在最大限度地提高訓練和相互操作性。聲明指，“尼米茲”號是為了向整個地區提供安全並促進與朋友和盟友的夥伴關係而行動。

印度海軍發言人亦在當天通過推特表示，“尼米茲航”母打擊群正在經過印度洋區域，印度海軍與美國海軍進行了“過航演習”（Passage Exercise，簡稱PASSEX）。印度近來也與日本海上自衛隊以及法國海軍進行過類似演習。

《印度時報》的報道指出，消息顯示印度空軍還最新向安達曼—尼科巴群島部署了裝備有反艦導彈的約10架美洲虎海上攻擊機。它們被指駐紮在卡爾尼科巴島（Car Nicobar）的印軍空軍基地。安達曼-尼科巴群島位於馬六甲海峽西側，該群島附近海域能夠控制一條關鍵的海上航線：中日韓等東亞經濟強國的能源和貿易都要依賴這條海路。