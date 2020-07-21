駐日美軍司令部公布其全部新冠感染者人數

駐日美軍司令部（東京橫田基地）21日在主頁上公布了日本國內各個基地的新冠病毒感染人數。截至16日，駐日美軍10個基地共有140人呈陽性，沖繩縣內的基地佔88%。在140人中包括已轉為陰性者在內。

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到目前為止，駐沖繩美軍感染總數升至123人，其中普天間機場(宜野灣市)最多，有64人感染，漢森軍營（金武町等）有51人感染，在美軍牧港補給地區(浦添市)1人感染等，在沖繩縣外，橫須賀基地（神奈川縣橫須賀市）8人，三澤基地（青森縣三澤市）3人、岩國基地3人等。

駐日美軍雖然發生多處新冠感染，但是由於《日美地位協定》美軍及軍屬的特權成為障礙，讓美方遵從日本的防疫規則十分困難，也難以全面掌握全體駐日美軍的感染狀況，而日本防衛大臣河野太郎在7月21日的記者會上指出：有關在日美軍基地的新冠感染者數字，經過日美雙方的磋商，將公布駐沖繩美軍感染數字的特例，擴展到日本全國，美軍方面將通過網頁和社交媒體公布每個基地的感染者數字。

在17日舉行記者會上，河野太郎稱，政府已要求美軍對從美國來到駐日美軍基地的所有相關人員實施新冠病毒的PCR檢測。據悉美方趨於同意此要求，正在進行研究。

而有關被確認感染的美軍岩國基地的3名工作人員，在7月12日從東京羽田機場進入日本，入境時接受了新冠病毒的PCR檢測，在結果出來以前，前往日本山口縣，他們向日本方面表示：將包租汽車前往，但是卻乘坐民間客機到了岩國錦帶橋機場，檢測結果出來後確認他們呈新冠病毒陽性反應一事

日本外務省北美局長鈴木量博7月14日致電駐日美軍司令施耐德，表示“感到遺憾，要求防止再次發生此類事情”。

目前冠疫情正在駐日美軍中蔓延，但是由於《日美地位協定》協定，美軍及其家屬具有“駐外法權”，對來日時不使用東京羽田機場等一般機場、而是乘軍機等直接進入駐日美軍基地的美軍士兵等，姓名，人數無從把握，感染狀況更時只能聽任美軍處置。目前駐日美軍有5萬人，再加上家屬等，駐留人員近10萬人，美國感染者人數和死者人數都為世界第一，這更增添了日本的擔憂。