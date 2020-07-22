中國越南雙邊會 雙方說法有差異 北京批評美國挑撥

中越兩國外長昨天在北京舉行的會議溝通南海問題。據中國官媒新華社，中方表示堅持以對話管控分歧，越南則說願與中國共同維護南海和平；中方並批評美國為挑起南海動蕩而四處煽風點火。越南官方說，對於海上問題，雙方對第十一次會議以來舉行有關海上畫界及合作共同發展的10輪談判所取得的結果表示認可；對海上低敏感領域的合作成果表示認可。

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據中央社今天報道稱，中越兩國外長昨天在北京舉行的會議溝通南海問題。據中國官媒新華社，中方表示堅持以對話管控分歧，越南則說願與中國共同維護南海和平；中方並批評美國為挑起南海動蕩而四處煽風點火。

中國－越南雙邊合作指導委員會第12次會議昨天在北京舉行，由中國國務委員兼外交部長王毅和越南副總理兼外長範平明共同主持。

據報導，王毅針對南海問題表示，中國的南海政策沒有變化；他並指美國出於地緣戰略需要四處煽風點火，目的就是要挑起南海緊張動蕩。據王毅說，中越要按照兩黨兩國最高領導人達成的共識，堅持透過雙邊對話協商管控分歧，與其他東協（ASEAN）國家遵守“南海各方行為宣言”，推進“南海行為準則”磋商，不讓外部勢力乘機干擾破壞。

中國官方的報導說，範平明則表示願同中方共同維護南海和平穩定，推動海上合作和共同發展。

此外，王毅評論兩國在抗疫方面的努力時指出，新型冠狀病毒肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生以來，中越雙方發揮各自製度優勢，先後有效控制疫情，兩國貿易今年上半年逆勢成長18%以上，顯示出雙邊合作巨大空間和互補優勢。

據報導，範平明積極評價兩國合作近年來取得的一系列進展，表示對越中關係發展前景充滿信心。

據越南人民報的相關報道稱，越中雙邊合作指導委員會以視頻方式舉行第十二次會議。越共中央政治局委員、政府副總理兼外交部長範平明與中國國務委員、外交部長王毅共同主持召開越中雙邊合作指導委員會第十二次會議。

在會議上，雙方一致認為，自第十一次會議以來，越中關係總體上積極發展，高層交往以靈活的方式進行，兩國各部委、行業之間的合作，尤其是地方交流都不斷發展並走向深入。貿易領域的合作雖然受新冠肺炎疫情的影響，但2020年前6個月仍增長4.5%。雙方在疫情防控中保持合作、相互支持。民間交流活動繼續得到開展。然而，兩國的合作仍然存在一些問題，如越南對華貿易逆差，中方在越投資、承建的一些項目，中方對越優惠貸款、無償援助，雖然受到雙方關注，但進展緩慢。

據該官方報道，雙方就邊界領土問題全面交換意見。對於陸地邊界問題，雙方認為邊界情況基本穩定，管理好邊界線、界碑和口岸，促進邊界經濟活動發展，包括在疫情複雜嚴峻的時候。對於海上問題，雙方對第十一次會議以來舉行有關海上畫界及合作共同發展的10輪談判所取得的結果表示認可；對海上低敏感領域的合作成果表示認可。

雙方就近期海上局勢以及在海上問題上存在的分歧等坦誠交換了意見。範平明副總理對近期東海的複雜態勢表示關切；建議雙方管控好海上分歧，避免採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，尊重越南的合法權益，維護東海和平穩定。

雙方一致同意遵守兩國高層所達成的共識和《關於指導解決越中海上問題基本原則協議》 ；遵守國際法尤其是1982年《聯合國海洋法公約》；促進關於海上問題的談判機製取得實質性結果，充分有效落實《東海各方行為宣言》（DOC），促進有關“東海行為準則”（COC）的談判早日取得實質性成果。

據該報道稱，雙方一致評價此次會議圓滿成功，並取得諸多具體成果；同意會後將互換今後需要配合推動解決的問題清單。