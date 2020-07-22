台灣“中華航空”要改名 避開遭誤認“中國國航”

有鑒於台灣“中華航空”（China Airline）的英文名稱被各國誤認為來自中國的“中國國際航空”（Air China），台灣立法院就相關議案作出表決，通過改名“中華航空”的計畫。

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據中央社今天報道稱，台灣立法院表決通過“中華航空”改名計畫，避免與中方混淆。台灣立法院今天周三表決通過後，將要求交通部研究分期改名計畫，在前期不涉及更改“中華航空” 航權談判班機的情況下，以飛機的塗裝重新設計為主，並邀請相關單位研討更改華航英文譯名，以及華航改名的各項可行方案與配套措施。

台灣民進黨立法院黨團在提案中指出，此舉旨在強化台灣的國際識別，交通部應以確保台灣利益為前提，強化華航“台灣意象”的國際辨識性。

據自由亞洲引述消息說，台灣立法院的表決結果顯示，在出席的64名議員中，法案以全體贊成獲得通過。