納吉高院遭判繳16億9千萬欠稅 求上訴洗刷或政治翻身

馬來西亞高庭今日（22日）諭令前首相拿督斯里納吉，必須繳付從2011年至2017年拖欠內陸稅收局的16億9000萬令吉所得稅。不過，納吉仍可向所得稅特別專員（SCIT）提出上訴。納吉盼借上訴還原真相。據前首相馬哈迪再度攻擊前首相納吉，指如果納吉下周就可以擺脫SRC國際公司貪腐和洗錢案，必定會想要再出任首相。

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據光華網今天報道稱，高庭判決納吉須繳16億9千萬欠稅。馬來西亞高庭法官拿督阿末巴仄在簡易判決中，批准稅收局向納吉追討拖欠所得稅申請。

高庭法官拿督阿末巴仄今日在簡易判決中，批准稅收局向納吉追討拖欠所得稅申請。阿末巴仄指出，當稅收局向納稅人發出所需繳付稅收通知，納稅人必須繳付有關數額包括前首相，因為每個人在法律上是平等的。據阿末巴仄指“納吉必須繳付有關稅額，那是拖欠政府的債務。”

據阿末巴仄引述聯邦法院一項判決，法院強調“先付款後討論”條款雖苛刻，但這是刻意制定的，因為馬國逃稅率很高。

該報道稱，不過，納吉仍可向所得稅特別專員（SCIT）提出上訴。

稅收局在去年6月25日入稟法庭起訴納吉，追討其拖欠的16億9000萬令吉所得稅，同時要求從裁決日算起一年5%利息，堂費及法庭認為適當的費用。

據大馬新聞今天相關報道，納吉稱欠稅案判決證明遭迫害，盼借上訴還原真相。

吉隆坡高庭今天判處，前首相納吉須向內陸稅收局繳付16億9000萬令吉欠稅。唯納吉聲稱，法庭純粹礙於法律規定，無權否決稅收局的做法。但他相信，自己能通過向所得稅特別委員（SCIT）上訴，討回清白。

他今午在臉書撰文說，法官的判詞說明，希盟在執政時濫用法律來迫害他。

另據該報道，前首相馬哈迪再度攻擊前首相納吉，他聲稱，如果納吉下周就可以擺脫SRC國際公司貪腐和洗錢案，必定會想要再出任首相。

該報道說，因此，馬哈迪認為，國盟不會在下屆大選再度提名首相慕尤丁為相位人選。