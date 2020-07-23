日本新冠感染者全國和各地紛紛突破史上最高值

日本東京都知事小池百合子7月23日宣布，東京都23日新冠新增感染者達366人，為新冠流行以來史上最高，首次突破300人，本月17日東京都單日新增感染者為293人，為以往最高紀錄，而23日更新了這個紀錄，新增感染者每天100人以上已經連續15天。

廣告 繼續瀏覽後續

7月22日，日本全國確診新增新冠感染人數達795人，超過自新冠流行以來的最高值，在實行7都府縣急事態宣言後的4月11日，曾達到720人，而7月22日刷新了這個紀錄。

東京都知事小池百合子在23日的記者會上指出：東京都23日的366名陽性者是從4926名受檢者中檢出的，20多歲和30多歲的占約60%，但是有向所有年齡層擴展的趨勢，除了東京都23區以外，也向23區以外的多摩地區擴展。

從感染途徑上看，年輕人參加會餐、晚餐會及保育院等設施感染者比較多。約有15%的感染者沒有癥狀。

同時，日本在22日有多地刷新新冠在日本流行以來單日最高紀錄，如大阪121人，愛知64人，埼玉62人，福岡61人，分別創單日新高。此外神奈川縣68人，千葉縣40人，兵庫縣30人，滋賀縣11人，都為解除緊急事態以後最高值，23日大阪仍然超過100人，兵庫縣超過35人，再次刷新解除緊急事態後最高紀錄，愛知縣至少有96人感染，連續三天刷新過去最高紀錄。

日本首相安倍晉三在7月22日夜在推特發信15次，呼籲人們迴避密閉、密集、密切接觸的“三密”空間，避免大聲講話，徹底貫徹戴口罩、勤洗手、消毒、換氣等。

同時他強調：關於邊境對策，原有的措施將延期到8月底，同時他也強調：在防疫的同時，依次推進國際的人員往來的重啟也很重要。

安倍22日在官邸召開的第41次新型冠狀病毒感染症對策總部會議上，下達指示為了放寬作為防疫措施之一的出入境限制政策，啟動與中國大陸、韓國、台灣等12個國家及地區就恢復商務往來的談判。