大陸台灣對日本啟動恢復商務往來談判表示歡迎

資料圖片：日本首相安倍晉三2020年6月18日在首相官邸的記者會上。

在7月22日於日本首相官邸召開第41次新型冠狀病毒感染症對策總部會議上，日本首相安倍晉三下達指示，要求為了放寬作為防疫措施之一的人員出入境限制，啟動與中國大陸、台灣、韓國等12個國家和地區就恢復商務往來的談判，對此大陸、台灣外交當局表示歡迎。

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作為防止新冠蔓延的邊境口岸對策，日本政府從目前拒絕14天內曾在129個國家和地區逗留的外國人入境，但是為了恢復經濟往來和着眼於明年舉辦奧運會，日本政府決定啟動與疫情比較平穩的12國有關重開商貿人士往來的談判。

此舉目的在於逐步恢復經濟活動，同時着眼於舉辦奧運，推進口岸邊境出入環境的完善工作。日本政府還計畫逐步放寬持有日本在留資格的外國企業駐在人員、留學生等約9萬人再次入境。

恢復往來談判將是繼與越南、泰國、澳大利亞和新西蘭四國之後的第二批放寬口岸往來的國家，其中包括中國大陸、台灣、韓國與柬埔寨、新加坡、香港、澳門、文萊、馬來西亞、緬甸、蒙古和老撾。

對此大陸與台灣政府表示歡迎，在7月23日中國外交部例行記者會上，有記者問：據日本媒體報道，22日，日本政府決定同中國包括港澳台、韓國等國家和地區就放寬人員入境限制開展磋商。中方對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌指出：我們歡迎日方根據疫情形勢變化，採取科學和適當的措施妥善處理人員出入境問題。在疫情防控常態化背景下，中日兩國逐步恢復必要人員往來，有利於雙方加快復工復產、推動經濟復蘇、保障產業鏈和供應鏈的穩定和通暢。

台灣外交部表示，外交部對此表示誠摯歡迎。日本與我方展開協商彰顯了對台灣防疫成就的高度肯定，外交部將儘速與日方就相關規定進行討論，盼早日促成本案。