杜特爾特：南海爭議僅訴諸外交努力 不敵中國不能開戰

菲律賓總統杜特爾特7月27日在國會發表了他任期內第五次的國情咨文報告，並談到了南海爭議問題。他表示，別無選擇，只能將與中國就南海的爭端訴諸外交努力，否則另一種選擇是與中國開戰。

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杜特爾特在講話中就當局為何不推動海牙仲裁法庭在2016年就南海主權爭議，作出對菲律賓有利的裁決進行了回應。他表示，菲律賓國內應緩解情緒，通過外交途徑已對中國對南海的大面積海域的主權聲索加以應對。杜特爾特堅持採取外交努力的重要性，並稱“除非我們準備好進行戰爭”。

杜特爾特說，“（針對南海爭議海域）中國正有所聲索，我們也正有聲索。中國擁有武器。我們則沒有，就是這麼簡單。他們控制着這批海域……我們能做什麼呢？我們應進行戰爭，但我不能承受它。也許其他的總統可以，但我不行”。

杜特爾特表示，願意承認就這一問題他無能為力。他還指出，無論是對中國還是美國都毫無過節，並稱不贊成在菲律賓境內設立外國軍隊基地。他說，“如果你現在建立一個基地，這將會確保如果戰爭發生了，因為將有核武器被送進來，它將會導致菲律賓種族的滅亡”。他說，“我們不斷努力保護我們在南中國海的權益，既不欠人情，也不是他人的旗子”。

杜特爾特指出，“我們擴大了菲律賓外交的範圍。 我們與願意任何在平等和相互尊重的基礎上與我們互動的各方建立起建設性關係，並改善了與最重要合作夥伴的關係，使我國處於更好的地位，可以在不斷發展的區域秩序和新興的全球環境中促進我們的利益問題。”

講話中，他還向所有在疫情期間堅守崗位、幫助民眾的人致以謝意。杜特爾特表示，由於政府及時採取措施，減少了130萬到350萬人的感染。政府目前仍在努力提高檢測能力，目前全國範圍內已經有93個符合資質的實驗室，並爭取在七月底能夠完成對140萬人的檢測。

杜特爾特強調，政府必須儘快讓經濟復蘇。他呼籲國會儘快通過相關法案，來幫助企業和增加政府收入。他強調基礎設施建設，即“大建特建”計畫，能吸引投資、增加就業，是經濟復蘇的跳板等。