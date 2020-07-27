華為據報大砍今年在印度營收目標 擬裁員60%-70%

印度《經濟時報》7月27日援引消息人士報道指，中國電信巨頭華為已將其2020年度在印度的收入目標下調50%之多，並計畫裁員60%-70%，其中不包括研發和全球服務中心的工作人員。華為此舉被指主要是為了應對印度市場上設備和服務需求的急劇下降。

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報道稱，華為在印度的分公司遵循印度的會計年度。2017年，華為印度公司的收入為12億美元，此後連年下跌。其中主要原因之一在於，印度電信公司本身財務狀況緊張，導致需求下降。知情人士說，華為目前已經將2020年的印度收入目標定在3.5億美元至5億美元區間，低於先前的7億至8億美元區間。

華為下調收入目標的理由為，該公司預期印度的兩家主要電信客戶不會給出有新的訂單。巴蒂電信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea是華為在印度市場的兩大主要電信客戶。知情人士說，因而“公司打算在印度減少全職員工、合同工和第三方員工數量”。

在印度南部的泰米爾納德邦其餘地區，華為與巴蒂電信的合作岌岌可危，後者或將與愛立信合作。去年，據報道，華為已經失去位於西北部的拉賈斯坦邦地區的訂單。一旦華為失去在泰米爾納德邦其餘地區的合作，華為與巴蒂電信的合作將僅剩下為該電信公司的兩個服務區提供設備。

“裁員主要涉及網絡支持、現場部署、外包和銷售部門的員工，因為目前電信運營商沒有給出新的項目或有意向達成新的合作，”一名知情人士說。另一名知情人士介紹稱，“公司目前只需要少數人員來維護之前與電信運營商簽訂的年度合同。仍然留在公司的那些人很是擔心自己的工作，因為市場上機會並不多。”據悉，華為在印度的消費者業務或手機業務規模也已經減小。公司尚未在印度推出多款設備。

消息人士還表示，對於華為在印度的分公司來說，目前的情況與2010年當該公司與中國政府和軍方關係受到質疑所遭受的不利遭遇類似。除了來自印度政府的風向變化外，巴蒂電信和Vodafone Idea運營商還對有關台積電停止向華為斷貨的報道感到擔憂。華為方面並未回應相關的置評請求。報道還提到，除了華為外，中興在印度也於近期裁員了近30%，其當地的員工人數降至近600人。這很大程度上同樣受到印度電訊運營商設備投資下降的影響。