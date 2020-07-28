汪文斌：告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏威夷

中國外交部發言人汪文斌7月28日在出席例行記者會時回應美國國務卿蓬佩奧近日發表的，美方針對中國在南中國海的主權聲索 立場表示，我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏威夷。如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家和所有愛好和平的人士都不會答應。

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會上有記者提問，近日，美國國務卿蓬佩奧發推特稱，南海不是中國的“海上帝國”，中國違反國際法。中方對此有何評論？汪文斌回答說，“近來，蓬佩奧多次在南海問題上發表攻擊、抹黑中國的言論。我們不禁要問，美方一些政客是否正試圖在南海挑起事端？”

汪文斌續指，“中國的南海政策沒有變化，保持着連續性、穩定性。中國一貫嚴肅認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，從未擴大自己的主權聲索，堅持在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法，通過談判協商解決與鄰國的領土和海洋權益爭端”。他說，“我們始終恪守《南海各方行為宣言》規定，願同東盟國家一道，推進‘南海行為準則’磋商，爭取儘早達成中國和東盟國家共同遵循的行為準則。”

汪文斌稱，“蓬佩奧口口聲聲要按國際法行事，但大家都知道，美國是慣於借維護國際法之名，行謀取一己私利之實，對國際法合則用、不合則棄是美一貫立場。就拿美國退群毀約這件事來說，美方已經退出了十多項國際條約和國際組織，堪稱退群世界冠軍。2001年以來，美國對伊拉克、利比亞、敘利亞等國發動戰爭和軍事行動，造成80多萬人死亡，數千萬人流離失所。”

他還稱，“事實上，在南海搞‘軍事化’、製造地區局勢緊張的，不是中國，恰恰是美國。根據公開報道，今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次。本月15日至今，美軍機已連續12天抵近南海偵察。美國近日又把雙航母艦隊開到這裡，還鼓動其盟友和夥伴也把軍艦開到這片海域，唯恐南海不亂。這不利於地區的和平與穩定，也不符合包括所有南海沿岸國的利益。美方究竟是否有什麼不可告人的目的，他們有必要說清楚。”

汪文斌說，“美國不是南海問題當事國，不是《聯合國海洋法公約》締約國，卻一再拿南海問題說事，公然違背其在南海主權問題上不持立場的承諾，實際上是蓄意離間中國與東盟國家關係，挑撥矛盾，企圖製造一張遏制中方的新牌。”他強調，“我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏威夷。如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家和所有愛好和平的人士都不會答應。”

華盛頓方面，蓬佩奧在13日發表聲明，明確宣布美方認為北京對南中國海大多數海域的離岸資源權利主張是“完全不合法的”，美方也不承認北京所宣稱的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)為中國最南端領土的說法。他還譴責北京使用“強權即公理”的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。海牙常設仲裁法院2016年7月12日作出對菲律賓有利的裁決，認為中國的“九段線”主張違反《聯合國海洋法公約》。

蓬佩奧在聲明中寫道，“世界不允許北京將南中國海視為其海上帝國。美國與我們的東南亞盟國與合作夥伴站在一起，根據國際法賦予它們的權利和義務，來維護它們對離岸資源的主權。我們與國際社會站在一起，捍衛海洋自由，尊重主權，並拒絕任何在南中國海或更廣闊的地區任何推動‘強權即公理’的做法。”