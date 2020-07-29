台灣研究發現治療性抗體能降低倉鼠肺部新冠病毒量100倍

台灣台灣國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究所共同合作研究發現，運用治療性抗體治療感染新型冠狀病毒， 經動物試驗發現，倉鼠的體重、活動力不會因此降低， 肺部病毒量卻大幅下降，治療效果令人振奮。

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中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心下午記者會發表合作的結果透露，以過去抗 SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒（ SARS-CoV-2）的抗體，投入2019冠狀病毒肺炎治療性抗體的開發工作。

台灣國衛院感染症及疫苗研究所長廖經倫在記者會表示 ，治療性抗體的特點在於，能專一辨認新冠病毒不容易產生突變的區域，意即病毒的死穴，不會受病毒常態性突變的影響，非常適合應用於治療SARS 相關疾病（如重症或預防性投藥）；具極高與病毒結合 的能力，與極強抑制病毒感染的能力。

為延續上述重要的研究成果，台灣國衛院與國防醫學院預醫所將徵求具備抗體研發生產製造相關經驗的上下游 廠商，協助進行後續的技術移轉、商品化開發及臨床試驗等階段 。

廖經倫表示，先前研究團隊已成功鑒定出，具備中和 SARS病毒能力的抗體， 發現這個抗體抑制新冠病毒感染細胞的能力相當顯著。 在倉鼠的感染模型中， 原本感染新冠病毒的倉鼠，肺髒的病毒量非常高，而接受抗體治療的倉鼠 ，肺臟病毒量竟然降低了100倍，效果相當驚人。