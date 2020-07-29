大馬總警長：劉特佐藏身澳門獲中國政府庇護 中使館否認

馬來西亞全國總警長丹斯里阿都哈密在周三證實，涉及一馬公司（1MDB）弊案的劉特佐目前藏身澳門，並獲得中國政府的庇護。對此，中國駐馬來西亞大使館回應稱，中方已認真核查馬來西亞提供的全部線索，但並未發現一馬公司案通緝犯劉特佐的下落。

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《馬來西亞前鋒報》周三引述消息指，中國政府庇護身在澳門的劉特佐及其家人，他們在澳門與香港都能自由行動。阿都哈密周三證實相關報道時表示，馬國政府一直希望引渡劉特佐，不過中國政府對此一直沒有具體回應，導致引渡程序遲遲無法展開。

阿都哈密透露稱，大馬2018年第14屆全國大選成績公布前兩天，劉特佐還在馬來西亞，但卻在大選成績公布後逃到泰國，過後再逃從泰國潛逃至澳門。他說，劉特佐與家人目前在澳門行動自由，又使用從馬來西亞不法取得的資金在當地購買房地產。“劉特佐曾打算在塞浦路斯也購買房地產，但計畫還未成功就遭到執法當局阻攔。”

阿都哈密還指出，警方在檳城和吉隆坡發現幾間註冊在劉特佐及其家人名下的豪宅，這些房地產價值數百萬美元，這些豪宅相信是使用一馬公司資金購置的。他聲稱，感覺在尋求引渡過程中，中國方面並非“全心全意”，導致一直未有進展。阿都哈密強調，大馬警方和情報人員一直都在追蹤劉特佐，並與數個外國機構秘密合作，因為劉特佐已通過數家公司，代為購買房產。

對此，中國駐馬大使館發言人唐瑭周三發布回應聲明時表示，中國不包庇任何犯罪分子的立場和態度明確。唐瑭稱，“使館注意到馬警方所謂劉特佐藏身中國澳門並受中方保護的表態。據我了解，中方高度重視中馬執法合作，本着真誠負責的態度認真核查馬方通報的全部線索。遺憾的是，未能發現相關人員下落。中方已將此調查結果反饋馬方。中方不接受無端的指責。”他強調，中方對打擊犯罪的立場和態度是一貫的和明確的，也不會包庇任何犯罪分子。他並指，馬方如能提供充分完整的可調查信息，中方願繼續協助馬方開展調查。