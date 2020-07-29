李顯龍：新加坡無意取代香港 稱讚習近平意志堅定

新加坡總理李顯龍7月28日在出席美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的“亞洲對美中關係緊張和新冠疫情的應對”線上對話會時就香港局勢表示，希望香港國安法實施後，香港能逐漸進入“新常態”，保持穩定和繁榮，繼續發揮它本身以及對中國的作用，這將對亞太地區都有益。他還強調，從未將香港看作新加坡的競爭對手。

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李顯龍在論壇中回答主持人魯賓斯坦（David Rubenstein）有關香港近期局勢的提問時指出，新加坡密切關注香港局勢。香港久久無法自行訂立國安法，社會高度分化，示威活動不但沒有停息，還越來越暴力。“縱觀過去幾年趨勢，可以清楚看到這樣的情況不能無限期，也不能在接下來27年的‘一國兩制’制度下繼續下去。”李顯龍稱，北京當局如今已通過香港國安法，香港民眾雖然對此有不同觀感，但已成定局。他談到，“中方說香港國安法隻影響少數人，大多數人還是能照常過日子，因此不需要擔心。經過一段時日，如果情況是如此，香港就會進入新常態。我們也希望如此。”

針對北京強行通過香港國安法，引起美英和歐盟等國際社會採取反制措施。英國宣布對擁有英國國民（海外）身份的香港人開放新的入籍途徑，後來又宣布中止與港引渡協議；美國總統特朗普在14日簽署《香港自治法》，威脅制裁協助侵犯香港自治權的中國官員和其他個人，以及與他們有生意往來的金融機構，並取消對港特殊待遇。李顯龍認為，英美等國的反彈，相信中國已經納入考量，最終還是決定無論如何都要推行香港國安法。香港如果能保持穩定，一如既往發揮作用，幫助中國發展和取得繁榮，這對香港、新加坡和本區域都有益，新加坡也希望香港的問題能獲得解決。

另就一些企業因香港局勢而遷出香港，是否會利及新加坡，李顯龍說，他從未把新加坡和香港之間視為競爭對手。“香港和新加坡之間確實有一定程度的良性競爭，但亞太地區很大，機遇也很多。香港位於中國門前，有它的優勢；新加坡在東南亞中心，足跡較大，有不同的優勢。綜合各種考量，我更希望香港取得好表現，不願大家撤出香港尋找其他落腳處。”

當談到對今年美國大選預期時李顯龍還表示，新加坡無從參與推選美國總統，只能接受結果，但他希望美國下一任總統能首先穩定與中國的關係，因為亞洲區域的長期穩定與繁榮必須建立在這個基礎上。“這要求很高，但中美關係的穩定對美國也是重要的。”他坦言稱，對中美緊張關係能在美國總統選舉後有所緩解，並不樂觀。雖然一般情況下，選舉結果塵埃落定後，局勢會穩定下來，但美國這次圍堵中國取得兩黨共識，中美兩國互不信任，這不是換黨執政就能解決的問題。

中美政治和經貿關係近期急劇惡化，兩國互關總領館的風波帶來建交以來最嚴峻的危機，也讓區域國家緊張不已。李顯龍說，“美國國內一致把中國視為威脅，令人難過的是兩黨之間在這點上取得的共識相當驚人。我擔心即使是選舉之後這仍會持續，而若真如此，那將令世界各國堪憂。”除了穩定中美關係，他也希望美國下一任國家領導能建立獲得兩黨共識、穩定且可預測的對外政策。

李顯龍以亞洲為例指出，美國從奧巴馬政府過渡到特朗普政府後對亞洲的態度有所改變，給區域國家帶來不確定性。他說，“奧巴馬政府曾倡議‘亞洲再平衡戰略’，許多亞洲國家都表示支持。當時我們也問奧巴馬這是否會延續至下一屆政府，而他稱這是不可逆轉的政策。但顯然特朗普政府的觀點不同。”

李顯龍強調，如果美國不繼續關注在亞洲的利益和夥伴，這個從二戰就對美國至關重要的地區將“成為美國的問題，而不再是資產”。論壇中，李顯龍所表達出的第三項期許是希望美國嘗試重返磋商，加入包括新加坡在內，餘下11個國家後來簽署的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

李顯龍稱，若中國有一天願意加入並遵循同一套規則，那將能打造雙贏局面。“如果美國能透過某種政治途徑重新加入TPP，那不但能推動它在區域的利益，也將能為建立在正確法規基礎上的區域協作定調，推動區域融合，從而建立互信，並提高各國的貿易與經濟往來標準。”

另就中國領導人習近平在新冠肺炎期間的作為，李顯龍提出，武漢及湖北都有官員因此下台，顯示中國政府也有些過失。他話鋒一轉，接著說疫情是一個未知又瞬息萬變的形勢，邊做邊學，沒有一個政府能完美地解決這個問題。李顯龍談到，習近平清楚自己要什麼，對實現他的中國目標有堅定的決心。 “那是一個非常大的國家，治理起來並不簡單。”

他認為，習近平目前更專註於中國國內正在面臨的挑戰。針對新加坡當局對華為5G的立場，李顯龍稱，“現在我們有一些5G的提案……我們不會排除華為（參與投標）。沒有任何系統是百方之百安全的，重點在風險管控。”