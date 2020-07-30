中國國防部：美方南海“興風作浪” 中方堅定“乘風破浪”

中國國防部發言人任國強大校在7月30日的例行記者會上當談到近期美軍南海軍演時表示，美方在南海“興風作浪”只會讓中方更加堅定地“乘風破浪”，更加堅定地捍衛自己的主權和安全，更加堅定地維護南海的和平穩定。

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會上，有記者提問稱，本月以來，美國務院發表涉南海立場文件聲明，稱中國在南海謀求“海洋帝國”，美國防部指責中國在西沙的演習導致南海局勢不穩定。與此同時，美軍在多個推特賬號高調宣布本月兩次派遣“雙航母”赴南海演習。有報道稱，這是美軍時隔多年再次作出此類安排，將嚴重破壞南海和平穩定。請問對此有何評論？

任國強回答稱，我們堅決反對美方這個聲明。美方罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然違背美方對南海主權問題不持立場的承諾，肆意無端指責中國、挑撥地區國家關係，派遣“雙航母”赴南海演習，這充分暴露美方的“霸權心態”、雙重標準。美方以南海問題的所謂“仲裁者”自居，其實就是南海和平的攪局者、地區合作的破壞者、國家關係的挑撥者。

任國強表示，中國對於南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這一點有着充分歷史和法理依據。當前，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢總體穩定，相關磋商取得積極進展。他稱，我們要求美方停止發表錯誤言論，停止在南海採取軍事挑釁行動，停止對地區國家進行挑撥離間。美方在南海“興風作浪”只會讓中方更加堅定地“乘風破浪”，更加堅定地捍衛自己的主權和安全，更加堅定地維護南海的和平穩定。

華盛頓方面，美國國務卿蓬佩奧13日發表聲明，明確宣布美方認為北京對南中國海大多數海域的離岸資源權利主張是“完全不合法的”，美方也不承認北京所宣稱的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)為中國最南端領土的說法。他還譴責北京使用“強權即公理”的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。海牙常設仲裁法院2016年7月12日作出對菲律賓有利的裁決，認為中國的“九段線”主張違反《聯合國海洋法公約》。

蓬佩奧指出，“世界不允許北京將南中國海視為其海上帝國。美國與我們的東南亞盟國與合作夥伴站在一起，根據國際法賦予它們的權利和義務，來維護它們對離岸資源的主權。我們與國際社會站在一起，捍衛海洋自由，尊重主權，並拒絕任何在南中國海或更廣闊的地區任何推動‘強權即公理’的做法。”過去一個月來，除了美海軍兩次在南海舉行雙航母軍演外，日本海上自衛隊21日還通過推特介紹稱，美日澳三國海軍在南中國海和西太平洋舉行了聯合軍演。

據悉，參與了此次三國海上軍演的美方代表是由“里根”號航母打擊群組成。“里根”號航母打擊群由航母“里根”號、第5艦載機聯隊、導彈巡洋艦“安提塔姆”號和導彈驅逐艦“馬斯廷”號組成。澳大利亞國防軍則派出了澳海軍旗艦“堪培拉”號兩棲攻擊艦、霍巴特級驅逐艦“霍巴特號” 、安紮克級巡防艦“斯圖爾特”號和“阿倫塔”號，及“天狼星號”補給艦共5艘艦船。日本海上自衛隊則出動了秋月級護衛艦‘照月’號。