越南首例冠肺死亡病例 疫情再起 峴港封城

越南7月31日錄到首例感染冠狀病毒的死亡病例。法新社發自河內的消息說，這對數月來標榜管控疫情成功的政策是個打擊。旅遊城市峴港疑似疫情爆發，該市對外交通已被切斷，上千萬居民被要求不要出門。

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越南冠狀疫情的首例死亡病例是一名來自中部廣南省的70歲男子，他在本周初被測試呈陽性。據中央社發自河內的報道，越南在連續近百天未傳出本土病例之後，上周疫情在峴港捲土重來，一名患有腎病前往峴港就醫的男性被確診。這名患者今早病逝，成為越南境內首起染疫死亡的病例。

越南被認為是控制冠狀疫情最成功的國家之一。之前，越南創造了冠狀疫情0死亡的奇蹟。但是在一個星期之內，越南疫情死灰復燃，全國一下子確診了150個感染病例，其中82個病例是在周五31日確診的。

法新社說，峴港正在建立一個擁有數百張病床的野戰醫院。越南國家流行病學研究所副所長Tran Nhu Duong博士說，上千名醫學專家和衛生專業人員以及軍人已集中在這座城市。

越南政府還擔心疫情正在河內增長。大約21,000名最近去過峴港的首都居民接受了測試。自本周三以來，當局下令關閉酒吧，禁止舉行大型聚會。

峴港1千100萬居民被要求呆在家中，如無萬分必要，避免外出。該城與外界的交通已被切斷。