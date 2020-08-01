伊朗稱逮捕了美國支持恐怖組織的頭目

伊朗方面聲稱安全部門抓捕了策畫恐怖襲擊頭目賈姆希德•沙爾馬德(Jamshid Sharmahd)。但電視台轉引情報部門的消息時並沒有講明他是何時何地被抓的、也不知道目前他關押在什麼地方。伊朗外交部在一份公報中表示，美國支持的“恐怖組織”頭目沙爾馬德策畫了2008年在南部城市設拉子（Shiraz）清真寺爆炸案，以及其他一些針對伊朗人民的“未遂襲擊案”。

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伊朗媒體說，沙爾馬德“在一次複雜的情報行動中被伊朗軍隊抓獲”。根據“雷擊“(groupe Tondar)保皇派組織網站刊登的消息，賈姆希德•沙爾馬德1955年出生在德黑蘭。家庭成員中有伊朗已經德國人，2003年定居美國。

按照伊朗的說法，“雷電”（Tondar）組織指的是伊朗王國議會的士兵，又名伊朗王國議會，是一個尋求在伊朗實行政權改變和恢復1979年革命前君主制度的保皇派團體。該組織聲稱對2008年伊朗南部城市設拉子的Seyed al-Shohada清真寺爆炸事件負責，那次爆炸造成14人死亡，202人受傷。

伊朗情報部門把策畫炸毀伊朗南部法爾斯省的Sivand大壩的計畫也歸為“雷電”組織。

此後抓捕的穆罕默德·拉紮·阿里·紮馬尼(Mohammad Reza Ali Zamani)和阿拉什(Arash Rahmanipour)等三名涉案者都紛紛被處死。他們的罪名是“與上帝為敵”，而且是陰謀推翻伊朗政府。

伊朗政府還曾表示，這些雷電組織成員作案是授意於美國中央情報局的特工。當年這些人被處死後，美國國務院發言人克勞利曾表示，我們認為伊朗政權和本國人民之間的關係中存在嚴重人權問題和虐待行為，因此美國“將繼續針對伊朗問題發出響亮的聲音。我們認為伊朗應當改弦更張，尊重本國公民的權利。”