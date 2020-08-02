印度北部摻兌甲醇“毒酒”害死近百人

印度北部旁遮普邦(Pendjab)政府部門官員2日說，該邦假酒事件造成的死亡人數已上升到98人。自7月29日以來，該邦達爾恩達蘭地區有75人在飲用假酒後死亡，阿姆利則地區和伯達拉地區分別有12人和11人死亡。目前警方拘捕了25人。

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旁遮普邦首席部長阿馬林德爾·辛格稱，這一事件是“可恥的”。7名稅務官員和6名警官被勒令停職。邦政府宣布給每位死者家庭發放20萬盧比補償金。

據報道，警方已逮捕了25名與此案有關的嫌疑人。

印度農村經常發生不法商人兜售假酒導致中毒死亡的案件，這類假酒常摻兌甲醇等工業酒精。