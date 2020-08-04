新德里將審孔子學院等項目 中駐印使館呼籲勿政治化

據路透社今天8月4日發自北京的電稿指出，印度決定審查孔子學院等教育交流項目。對此，中國駐印度使館發言人嵇蓉表示，希望印度客觀公正看待孔子學院等中印項目，避免將正常合作政治化。

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路透社援引中國駐印度使館發言人嵇蓉回應報道說，中方希望印度有關方面客觀公正看待孔子學院和中印高等教育合作，“避免將正常合作政治化，維護中印人文交往的健康穩定發展。”

據中國駐印度大使館網站的新聞稿表示，隨着中印經貿、人文交流日益密切，印度中文教學需求日益旺盛。兩國在孔子學院項目上的合作已經開展10多年，所有孔子學院都是在印方自願申請、具備辦學條件的前提下，由中印雙方大學按照相互尊重、友好協商、平等互利的原則，共同簽署具有法律效力的合作協議之後設立的。

嵇蓉稱：“孔子學院的建設始終堅持外方為主，中方協助，共同籌措辦學經費的辦學模式。”他續稱，孔子學院為推動印度中文教學，促進中印人文交流發揮了重要作用，得到了印度教育界的普遍認可。

路透社提到，近來中國與印度關係緊張。中國上周警告稱，中國與印度的經濟“被迫脫鉤”將對兩國都造成傷害。而兩名印度政府消息人士最新稱，印度政府正考慮採取措施，防止主要是東南亞國家的貿易夥伴將中國商品出口到印度而不附帶任何附加值。

中國政府2004年在許多海外大學開始設置孔子學院，提供的理由是推廣中國語言和文化。然而，現有愈來愈多的國家不歡迎孔子學院，認為其是中國政府的宣傳工具。

今年4月，瑞典關閉最後一所孔子學院，成為徹底關閉孔子學院的第一個歐洲國家。另外，多所美國大學也陸續中斷與中國孔子學院的合作，包括開設了北美第一家孔子學院的馬里蘭大學。