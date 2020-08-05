杜特爾特下令菲國軍隊不許參加外國海軍在南海軍演

據菲律賓《每日問詢者報》（Inquirer）8月3日報道，菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）周一在一場線上記者會中援引總統杜特爾特的命令說，菲律賓不會加入美國等其他國家海軍在南海舉行的海上軍事演習，以免加劇地區緊張局勢。

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洛倫紮納稱，“杜特爾特總統對我們、對我有一項現行命令，那就是我們不應該在距離我們海岸12海里領海以外的南海（海域）參加軍事演習。”

上個月，美國、澳大利亞和日本曾在南海地區舉行三國海軍聯合軍演。此外，美國海軍還在南海海域進行了兩次雙航母演習。他說，“我們不能與他們一起在南中國海演習”。

洛倫紮納稱，“如果一個國家的行動被認為是挑釁的，那麼通常就會出現緊張局勢加劇。因此我希望進行演習的各方克制他們的行為，要謹慎、小心，如此就不會出現誤判而進一步加劇緊張局勢。”

洛倫紮納在談到其他就南海爭議問題直面中國的國家時說，“他們的主要關切是航行自由。”他稱，儘管如此，菲律賓支持南中國海的航行自由，因為“這也符合我們的願望。”

洛倫紮納說，“但是，如果我們進一步研究，我們在南中國海還有其他問題，例如我們將如何行使主權以開採南中國海的資源。”他續稱，“看起來其他國家不會幹預西菲律賓海的菲律賓主權問題。”他說，“這只是在我們和中國之間（的問題）。”

同場發布會上，新上任的菲律賓武裝部隊總司令吉爾伯特•加佩伊中將（Lt. Gen. Gilbert Gapay）表示，他相信隨着有關各方制定爭議地區的行為準則，緊張局勢將很快消退。“只要人人都遵守法律，特別是《聯合國海洋法公約》，以及一項正在制定的南海行為準則，我想我們會解決所有緊張局勢。”