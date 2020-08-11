泰國學生罕見公開要求改革王室 總理痛批學生遊行已經越線

泰國學生抗議浪潮不斷，10日晚間在法政大學有學生罕見公開提出改革王室的訴求。泰國總理巴育11日表示說，這樣的抗議已經越線，違法者必須受到懲罰。

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10日晚，3000多名學生聚集在法政大學（Thammasat University）位於曼谷北郊的蘭實（Rangsit）校區，重申解散國會、終止騷擾異議人士、修憲3大訴求，隨後有學生代表在台上念出10點聲明，要求改革王室。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪（lese majeste），泰國刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王後、王儲或攝政王，最高將被判處15年徒刑。

泰國總理巴育（Prayut Chan-o-cha）11日被記者問到此事時表示，抗議是民眾的權利，但10日晚的抗議已經越線。他並反問記者：“這樣適當嗎？”巴育認為，法政大學的管理階層必須負起責任，而違法的人必須受到懲罰。

巴育表示，將從8月中開始在全國各地舉辦論壇，聆聽抗議學生的心聲。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，參議院保護王室委員會主席素旺潘（Suwaphan Tanyuvardhana）表示，這樣的訴求會傷害成千上萬人的權利和情感，委員會對於這樣的發展感到憂心。

泰國這波抗議浪潮起於今年2月。受到年輕族群支持、敢於批評政府的新興政黨未來前進黨（Future Forward）2月遭到憲法法院裁定解散。大學生抗議運動2月底在全泰國遍地開花。

但3月開始，新冠病毒疫情在泰國爆發，3月26日起政府實施緊急狀態，學生運動因此被壓抑下來。

由於疫情趨緩，政府從7月開始全部活動解禁，不過仍然維持緊急狀態。但緊急狀態壓抑不了民眾對政府施政的不滿，7月18日晚間，學生團體自由青年（Free Youth）和泰國學生聯盟（Student Union of Thailand）發起活動號召民眾聚集在民主紀念碑（Democracy Monument）前抗議。

抗議的學生提出3大訴求，包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。當天聚集2000多人，是2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議行動。

泰國全國各地的學生隨後開始響應這波抗議活動，從7月18日後，幾乎每天在全泰國各地都有規模不一的高中生或大學生抗議活動。