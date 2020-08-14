李登輝今移靈火化追思會場肖像遭不滿民眾砸紅漆氣球破壞

設在台北賓館的台灣前總統李登輝的追思會場，14日下午一點半遭一名女子鬧場，並以預藏裝有紅色油漆的氣球，砸向會場內祈禱室擺放的李登輝肖像，肖像傾倒在地，完全被染紅。這名女子隨後被台灣警方逮捕，送往中正一分局偵訊。據了解，這名女子就是去年掌摑時任文化部長鄭麗君的鄭惠中，台灣總統府則譴責此一暴力行為。

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當時，這名女子在會場內大鬧，破壞周邊的擺設物品，警方在她的背包中還查到其它裝有油漆的氣球，顯然是早有計畫，以追思之名進入台北賓館的追思會場。

台灣總統府發言人張惇涵表示，總統府對此等不理性的暴力行為表達嚴正譴責，希望前往台北賓館向李前總統追思的民眾，能夠尊重李前總統及其家屬，用肅穆沈靜的心意向李登輝致意。

李登輝7月30日病逝於台北榮民總醫院，入殮火化禮拜今天在台北市濟南教會舉行，移靈車隊行進的道路兩側，聚集許多民眾雙手合十目送緬懷。入殮火化禮拜開始時，比照英美基督教國葬儀式最高規格，鳴鐘21響表達最高敬意。

入殮儀式完成後，移靈車隊曾繞行總統府四周，由總統府秘書長李大維率隊行禮致敬。李登輝遺體中午火化後，骨灰由家屬帶回翠山莊暫厝，預定10月7日安葬在五指山軍人公墓。

不過李登輝將安葬在五指山軍人公墓的消息曾引發退伍軍人反彈，中華民國退伍軍人協會南加州分會日前曾發出聲明，呼籲民進黨政府不要讓爭議如此大的李登輝入葬五指山國軍公墓，玷污中華民國革命軍人英靈安息的聖地。

聲明指出，葬在五指山國軍公墓將領如劉玉章、何應欽、黃傑、顧祝同、於豪章、宋長志等，個個功業彪炳，愛國事績足以萬古流芳。

但李登輝原名岩里政男，曾為日人侵華作戰，並加入過共產黨；擔任總統期間開啟黑金政治，成為「黑金教父」。

聲明更指出，李登輝成立國統會，曾主張兩岸統一，最後卻變成台獨領袖。擔任總統時稱中華民國是「外來政權」，還曾宣稱釣魚台是日本領土，並親自到靖國神社參拜日本侵華戰爭的日本軍人亡靈。該會堅決反對把李登輝葬在五指山國軍公墓。