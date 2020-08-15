美國海軍里根號航母打擊群重回南中國海進行軍演

美國海軍太平洋艦隊8月14日通過推特發表聲明介紹指，以“羅納德·里根”號為首的航母打擊群在當天進入南中國海，進行海上防空演練，以支持印太地區的自由開放，並展現美方對區域內盟友和夥伴們的承諾。

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，該航母打擊群包括“里根”號航母、航母空軍聯隊、“安提塔”號導彈巡洋艦、“馬斯汀”號導彈驅逐艦和“拉斐爾·佩拉爾塔”號導彈驅逐艦等。此前，“里根”號航母打擊群在日本北部海岸進行了綜合訓練，包括空對空作戰、作戰搜救、防空演習等科目。此外，“里根”號航母最近還與一架從關島起飛的B-1B轟炸機進行了海上聯合訓練。而就在上個月，“里根”號和“尼米茲”號航母打擊群在7月6日和7月17日兩次在南海舉行雙航母軍演。

針對此次重返南海進行的演習內容，相關聲明指，“里根”號航母打擊群進行了空對空打擊、戰時搜救和防空等演習，目的是為了增強海上聯合力量對地區緊急局勢的反應能力及保持戰鬥警惕性。聲明還引用“里根”號航母上第七特遣艦隊指揮官約書亞·費根(Joshua Fagan)的話說，“與我們的聯合夥伴整合，對於確保聯合部隊的反應能力和殺傷力，以及保持自由開放的印度-太平洋地區至關重要。”

美國近年來一直反對中國在南海的人工島礁建設和軍事化行動，並定期派遣軍艦以“自由巡航”的名義通過這條全球貿易中的戰略航道。美國國務卿蓬佩奧還曾於上月13日發表聲明，明確宣布美方認為北京對南海大多數海域的離岸資源權利主張是“完全不合法的”。他強調，“世界不會容許北京把南中國海視為自己的海上帝國。美國與東南亞盟友和夥伴站在一起，根據國際法規定的權利和義務，保護他們對近海資源的主權權利。”