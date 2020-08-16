日本對中國休漁期解禁十分緊張

中國為期3個半月的南海伏季休漁期於16日中午12點結束，之前休漁的16000多艘漁船陸續出海，逐步恢復捕撈作業，為此日本十分緊張。

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日本自民黨團體“日本尊嚴和國家利益守護會”（代表：青山繁晴），8月15日彙總了一份名為《為了對應尖閣諸島的緊急事態給安倍總理的建言》的意見書。

意見書鑒於中國方面的休漁期於16日中午結束，預想會有大量漁船湧入釣魚島水域，該會的意見書要求日本政府在中國漁船進入釣魚島周邊日本認為是領海的區域時要嚴厲應對。

如果中國漁船在日本認為是領海區域進行捕撈時，該意見書要求政府“基於《聯合國海洋法公約》毫不猶豫加以扣押，並依據我國的法律進行應對”。意見書還提出在釣魚島附近舉行海上保安廳、沖繩縣警和美國海岸警衛隊的聯合訓練等內容。

但是中國地方當局禁止漁民船隻進入釣魚島周邊等“敏感海域”，輿論認為這是為了不去過度刺激日本。

據當地漁民反映，釣魚島水域是很大很好的捕魚場，但是地方當局指示漁民不要靠近這些“敏感海域”。東海沿岸的福建、浙江兩省當地有關部門已要求漁民“禁止進入釣魚島周邊30海里（約56公里）以內”等，不要靠近釣魚島。在福建省石獅市的漁港，15日掛出了“嚴禁漁船赴敏感海域捕撈作業”的橫幅。該省的其他地區也有通知要求不要在敏感海域捕魚。

福建省漁業部門歷年來強調不允許在敏感海域進行漁業活動等，避免發生涉外事件。然而，2016年8月休漁期結束時有200～300艘中國漁船湧向釣魚島附近，其中一部分與中國公務船反覆駛入日本認為是領海的海域。針對此事，日本政府自2017年春天起多次要求中方勿再發生此類事態。日方在今年7月上旬通過外交途徑向中方提出“要求防止發生類似於2016年的情況”。中方反駁稱釣魚島是中國“固有領土”，反要求日本漁船不要進入，因此今年日本方面尤其緊張，在15日有四閣僚參拜靖國神社後，日本方面更顯得十分擔心。