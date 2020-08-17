印日首腦預計下月初舉行視頻峰會 將簽署重要軍事合作協議

據印度媒體報道，印度總理莫迪將與日本首相安倍晉三在下月初舉行印日領導人峰會。受到新冠疫情影響，此次峰會將於視頻的形式展開。屆時，兩國領導人將簽署包括一項日印軍事物流互助協議在內的多項協議。他們預計還會就將部分日本企業的生產線移至印度的可能性進行溝通。

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據《印度斯坦時報》8月17日的報道顯示，印方官員透露稱，兩國曾打算在10月舉行這一峰會，但隨後初步決定將會議提前至9月10日進行。這一峰會原計畫於去年12月中旬在印度東北部的阿薩姆邦古瓦哈蒂市（Guwahati）舉行，但由於當時發生因莫迪政府推行針對印度《公民身份法》修訂的抗議浪潮，因此被迫延後。在中印剛剛發生邊境暴力衝突，以及中日就釣魚島及周邊海域的相關爭議再次升溫的背景下，印方外交人員介紹指，兩國首腦在會談中不但會提及上述問題，還會就南海問題和美日澳印“四國聯盟”（Quad）的概念進行商議。

此外，莫迪與安倍在會面中預計還會代表兩國簽署“收購和交叉服務協議”（ACSA）。該協議將允許日印兩國軍方增強在物流等方面的合作。印度此前已與澳大利亞和美國簽署了相應的軍事合作協議。例如，印度與澳洲在今年6月簽署的協議則允許兩國軍艦和軍機使用彼此的軍事基地，並進行設備維修和加油補充等。報道還提到，新德里正在敲定邀請澳大利亞參加印度洋“馬拉巴爾”海軍演習的計畫，這一話題也將得到他們二人的討論。如果澳大利亞參加軍演，意味着“四國聯盟”軍事化趨勢正在加強。

印方官員還表示，日印領導人會對印太地區及中國威脅進行深入溝通。此外，他們希望通過此次峰會加強日印兩國的經濟聯繫，以達到實現部分日本企業將生產線遷至印度的目的，及包括日本出資對印度安達曼-尼科巴群島港口的建設等。