安倍健康不佳 日本出現“安倍政權將結束”說

日本首相安倍晉三17日上午10點半左右抵達東京信濃町的慶應大學醫院，在醫院中滯留約7個半小時，傍晚回到私宅，面對媒體詢問身體情況，他僅回應“各位辛苦了”。對於這次檢查，首相官邸方面稱此次是以健康管理為目的的“健康體檢”，但是6月13日安倍已經到該院接受定期體檢，做了CT檢查，時隔僅兩個多月的再次進行長時間健診，引起了輿論對其健康狀況的種種猜測。

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8月4日發行的日本寫真周刊《Flash》報道稱，安倍晉三曾於7月6日在首相官邸內的辦公室吐血。

由於新型冠狀病毒肺炎蔓延、洪水、大雨災害和由於疫情流行及實行緊急事態造成的經濟指標大幅下挫等，使安倍從1月26日～6月20日147日沒有整天休息，周圍的人說：“首相看起來很疲勞，無法恢復精力，”。

據悉，潰瘍性大腸炎一直困擾着安倍。2007年，安倍就是因為這一病症嚴重，放下了首相的工作住進了醫院，以致辭職。第二次參選自民黨總裁時，他聲稱發現了特效藥，他的病完全不要緊了。

最近安倍在各種場合時總顯得精神不振。8月15日上午抵達東京三番町的千鳥淵戰歿者墓苑並獻花，走起路來步履沉重，搖搖晃晃，據日本朝日電視台8月17日報道說，一位自民黨資深議員8月5日表示：看着首相的臉色，真令人擔心。感到可能已經到了堅持的界限。

據說他時常顯得頭重腳輕，狀態和13年前辭去首相職務時酷似，政治中心永田町已經公然開始談論“安倍政權結束”的事情。

據說目前自民黨準備接班的有力的政治家已經開始競爭，新的首相也許會暫時以安倍“禪讓”的形式進行。

安倍目前預定18日、19日在自己家裡休息。19日開始辦公。