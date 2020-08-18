河野太郎會晤中國駐日大使 要求中方克制釣魚島周邊活動

日本防衛大臣河野太郎在8月18日與中國駐日大使孔鉉佑進行會晤，並提及釣魚島（日稱尖閣諸島）問題。會談中，他要求中方對在釣魚島周邊的軍事行動保持克制。此外，河野也表達出日方就香港局勢嚴重關切。

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據共同社報道指，河野太郎周二在防衛省與孔鉉佑進行了約40分鐘的會談。據悉，此次會談由中方提出。期間，河野太郎對中國在釣魚島周邊海空領域，以及在南海加強活動表示擔憂，他強烈要求中方克制這些行動。河野強調，“正因為存在擔憂，溝通才尤為重要”。

在釣魚島海域周邊，中國公務船從4月起連續航行111天，緊張狀態仍在持續。河野對此重申，“必要時，自衛隊將和海上保安廳合作切實採取行動”。會談中，河野太郎還提及引入“港版國安法”後的香港局勢，並表達出日方對此的嚴重關切。

另據《日經新聞》14日報導，河野太郎近日在受訪時表達了與美英等五國情報機構建立的合作框架“五眼聯盟”擴大合作的意願。他強調，“我們是擁有共同價值觀的國家，日本幾乎可以稱得上是‘第六眼’。”

針對釣魚島問題，執政的自民黨62名議員17日上午成立了旨在加強對該爭議海域進行調查、管理的議員聯盟--“尖閣諸島調查開發推進會”。作為發起人代表，前防衛大臣稻田朋美在會上宣稱，“中國的侵犯行為正在升級”，並要求日本政府“早日完善相關法律”。

此前，駐日美軍司令施耐德(Kevin Schneider)中將曾於7月29日表示，美國支持日本抗議中國船隻冒險進入東中國海有爭議島嶼附近的經濟水域。他在參加當天的線上記者會時發言稱，“美國百分之百堅定地致力於幫助日本政府解決尖閣諸島的問題。”

會上，施耐德提出中國是地區安全的“頭號挑戰”， 並稱美國正在向日本提供監視信息和其他支持，比如“偵察能力”，監控潛在敵人的位置，以幫助日方“評估形勢，準確了解尖閣諸島及其周圍的水域到底發生了什麼”。