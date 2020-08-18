菲律賓中部6.7級強震 至少1死數十傷

菲律賓中部今天8月18日早晨發生里氏6.6級強烈地震，已知一人死亡，數十人受傷。震區的建築和公路受到嚴重損害，居民陷入恐慌。

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據美國地質局網站消息，地震發生在當地時間早晨8點03分，震中距離馬斯巴特鎮（Masbate）68公里，震源深度10公里。菲律賓地震局記錄到至少14次餘震，其中最大震級為里氏3.5級。

卡塔根島距離震中只有幾公里，島上的卡塔根（Cataingan）市的軍人安東尼奧·克萊門特（Antonio Clemente）說：這裡震感非常強烈，有許多房屋受損。這裡大約有五萬居民。

當地廣播電台的記者克里斯托弗·德卡蒙（Christopher Decamon）表示，他看到救援人員從卡塔恩根（Cataingan）郊區一棟三層高的樓房廢墟中移走一名男子的屍體。

警察也證實有一名男子的死亡，並說卡塔根有18人受傷。但是市長費利佩·卡巴塔納（Felipe Cabatana）告訴菲律賓有線電視新聞網有48人受傷，其中大部分是由於架子或傢具掉落造成的。

周二下午，地震區的搜救行動仍在進行中。地震發生之際，正式卡塔根島的冠狀病毒疫情惡化之際。據官方統計已有164000個確診病例，並在不同地方實施限制措施。

卡塔根許多房屋建築被地震破壞，該市的市長卡巴塔納說，將有5,000至6,000人不得不在城外露天過夜。現在最緊迫的問題是建立“臨時庇護所，可是我們的資金都用完，都用在了防控疫情上了”。