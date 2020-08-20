日本防衛相29日將赴關島與美防長會談

日本防衛相河野太郎將於8月29日乘坐自衛隊飛機前往關島，與正在關島美空軍基地訪問的美國國防部長埃斯珀舉行會談。受到新型冠狀病毒感染症擴大的影響，日本的外交也受到了很大影響，河野在2月前往德國出席“慕尼黑安保會議(MSN)”之後再沒有出國訪問，這將是他時隔半年來的首次外訪，而日本外相茂木敏充也將在20～25日訪問巴布亞新幾內亞、柬埔寨、老撾和緬甸。

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據悉，日美兩防長將圍繞如何應對在軍事力量上急速增強，在東海和南海軍事活動日益頻繁的中國的動向展開討論。7月8日，兩防長與澳大利亞防長雷諾茲一起召開視頻會議，對於中國在東海和南海活動日益頻繁、活躍的現狀，三人達成了“強烈反對”的共識。

同時，河野同美防長也將討論日本叫停在秋田、山口兩縣配備“陸基宙斯盾系統”的計畫。“陸基宙斯盾系統”是日本在朝鮮頻發導彈的2017年12月決定從美國引入日本的。

河野太郎6月15日在防衛省向媒體表示，將停止在秋田縣和山口縣推進部署陸上導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫，而在6月16日的眾議院安全保障會議上，河野太郎就此解釋說：決定部署的當時雖然也是正確的，但是考慮到成本和時期，不能說是合理的判斷， 但美國方面並未改變為推進部署繼續磋商的態度，美國似乎並不願意放棄這筆大宗軍火買賣。這將是河野宣布停止陸基宙斯盾計畫的以來首次與美防長會面，不知撤回購入與部署計畫是否會遭美方反對。