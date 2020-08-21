馬媒引據韓國前總統幕僚驚爆：中國消息稱金正恩仍昏迷 近期照片全偽造

朝鮮領導人金正恩日前傳出已將部分國政權力下放給妹妹金與正，韓國金大中總統時代的青瓦台國情狀況室室長張誠珉對此表示，中國消息顯示金正恩目前已昏迷不醒。張誠珉重申數月前的看法，金正恩確實已卧床不起，無法進行統治。該報道沒有張誠珉解釋中國消息的細節。

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據光華網今天報道，朝鮮日前傳出領導人金正恩已將部分國政權力下放給妹妹金與正，對此韓國國家情報院認為這是分散執政壓力和政治風險的做法，但金大中總統時代的青瓦台國情狀況室室長張誠珉，指稱中國消息顯示金正恩已昏迷不醒。

該報道指據《韓國先驅報》消息，張誠珉表示，除非朝鮮領導人病得太重而無法處理國事，或者因為政變而被取代，否則朝鮮掌權者不會將他的權力交給任何人，張誠珉重申數月前的看法，金正恩確實已卧床不起，無法進行統治。

據張誠珉說，中國消息指出金正恩已陷入昏迷狀態，佐證了他的推測。張誠珉還透露，朝鮮最近幾個月發布的金正恩照片都是偽造的。

據光華網說，張誠珉分析，金正恩昏迷不醒但生命尚未結束，所以無法有完整的繼任模式，而朝鮮政局無法長期保持真空狀態，是以妹妹金與正才會被推出來分擔國政。