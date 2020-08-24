中國放寬日本人赴華限制及發放簽證限制

據中國駐日本大使的消息，為進一步便利中日雙方人員往來，根據國內主管部門通知，近期符合以下情形的，可向中國簽證申請服務中心（東京、大阪、名古屋）或無簽證代辦的駐長崎、福岡、札幌、新潟總領館遞交簽證申請。

廣告 繼續瀏覽後續

符合簽證申請條件的為：

一、自2020年8月22日0時起，持中方相關有效居留許可（工作類、私人事務類、團聚類）的日本籍人員，赴華事由與現持居留許可相符。

二、無有效工作類、私人事務類或團聚類居留許可，但已取得目的地省級人民政府外事辦公室或商務廳等單位的邀請函，擬赴華從事經貿、科技等活動的申請人及隨行配偶和未成年子女。

三、無有效工作類、私人事務類或團聚類居留許可，但已取得《外國人工作許可通知》及任職所在地省級人民政府外事辦公室或商務廳等單位的邀請函，擬赴華工作的申請人及隨行配偶和未成年子女。

四、因下列人道事由需赴華的，包括 探望病危病重直系親屬（父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女）或處理直系親屬喪葬事宜的，中國公民（或持中國永久居留證的外國公民）的外籍配偶和未成年子女需赴華團聚生活的。

中國外交部從3月28日開始，作為防止新型冠狀病毒感染擴大的邊境對策，原則上以所有的外國人為對象禁入境。有效的簽證和居留證也不能入境，去中國需要3月28以後發行的新簽證。

而從5月左右，開始向一部分需要去中國早期赴任的日系企業有關人員發放新簽證，從6月17日開始，在東京和名古屋的簽證中心重開一部分業務，對於經濟和貿易、科學技術領域相關的人材，並持有赴華目的地的政府所發邀請函的人作為對象發放簽證。