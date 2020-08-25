美國U-2偵察機飛入解放軍軍演禁飛區 北京：堅決反對

美國U-2高空偵察機8月25日被指擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。對此，中國國防部發言人吳謙回應指，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

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據中國國防部新聞局官方微博“國防發布”發表的信息顯示，美U-2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。對此，吳謙稱，美方此舉嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。他稱，中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區和平穩定。

此前，中國多個地方海事局在8月23日幾乎同時發布公告，宣布軍演消息。其中山東海事局官網發布消息，8月22日12時至8月26日12時，黃海青島至連雲港以東海域內將組織重大軍事活動。為確保安全，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。大連海事局發布稱，8月24日至25日，將在渤海海域進行軍事任務。唐山海事局也發布航行警告，將在8月24日至9月30日於渤海海域進行實彈射擊活動。該處均屬解放軍北部戰區的轄區。

另據北京大學海洋研究院旗下平台“南海戰略態勢感知”計畫平台25日發布的消息，當天上午一架美國陸軍的“挑戰者650”偵察機出現在南中國海海域上空。該機於當地時間上午8點左右自東向西穿越巴士海峽，隨後進入南海，向西飛行了一段距離。據悉，以往美國派往南海的偵察機大多隸屬於美國空軍和美國海軍，美國陸軍的飛機較少出現在南海上空，而近期這款美國陸軍的偵察機卻頻繁現身。“南海戰略態勢感知”計畫平台稱，本月已有近10架次的“挑戰者650”偵察機出現在南海上空。

分析人士指出，長期以來，北京一直批評美軍在區內的偵察活動，美方反指中方軍機的攔截不安全，同類情況不時發生，但對中方來說，公開表態並不尋常，反映事件正進一步加劇中美緊張關係。