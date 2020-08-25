韓國國防部長：金與正已控制朝鮮核心權力機關

自首爾方面消息，韓國國防部長鄭景鬥8月25日表示，他認為朝鮮最高領導人金正恩的妹妹，朝鮮勞動黨第一副部長金與正已經控制核心權力機關——組織指導部。

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據韓聯社當天報道顯示，鄭景鬥認為金正恩已經通過單一領導體系掌控黨政軍大權，只是向下屬分派角色和職責實現統治。鄭景鬥指出，金與正親口說過她總管對美、對韓事務，這應該屬實。當被問及金與正的正式職銜時，鄭景鬥先回答說“組織指導部第一副部長”，隨後改口稱為“黨中央第一副部長”。

另被問及金與正撕毀韓朝軍事協議進行局部武裝挑釁的可能性時，鄭景鬥回答稱，尚未發現異常動向。而當談及韓方是否考慮針對挑釁採取相應軍事措施時，鄭景鬥作出肯定回答。鄭景鬥還就朝鮮潛射彈道導彈項目表示，據其所知，朝鮮一直在東海岸研製潛射彈道導彈，已經完成研製並試射水下固定式運載器的階段。就有韓方議員稱朝鮮有進行地面試射動向，鄭景鬥沒有正面回答，只表示朝鮮在進行多種試驗。

繼今年4月金正恩被傳“身體突發不適”後，近日再次傳出消息，聲稱他“陷入昏迷”。今年金正恩鮮有公開露面，引發外界各種猜測。據英國《鏡報》(The Mirror)日前報道，韓國前總統金大中的幕僚張誠珉聲稱，金正恩已患上重病。張誠珉對韓國媒體稱，“我估計他已經昏迷不醒，但他的生命還沒有結束。”顯然，張誠珉的這一說法無法得到外界證實。

不過韓國國家情報機構曾於20日表示，金正恩仍然擁有"絕對權威"，但是已經逐漸分權給金與正等人，"來減輕壓力"。韓聯社援引韓國國家情報院稱，金正恩已經讓金與正"實際成為朝鮮第二號人物"。這些消息從上周朝鮮勞動黨中央委員會召開的閉門會議後傳出。