傳金正恩健康堪虞，平壤公布金正恩出席高層會議影像

朝鮮領導人金正恩健康狀況近日再現傳聞之際，朝鮮官方媒體26日發布金正恩主持會議影像，似乎顯示金正恩周二（25日）曾支持勞動黨最高級別會議，討論新冠病毒疫情應對策略。

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根據朝鮮官方媒體朝中社26日發布的圖片新聞，金正恩周二主持了一次勞動黨高級別會議，議題是應對新冠疫情的措施。

《勞動日報》發布的照片中，人們可以看到金正恩身穿白色服裝，正向與會者講話。其中一張照片顯示，金正恩手持一支雪茄。

新冠病毒在世界各地傳播，並造成至少81萬人死亡之際，朝鮮從未通報境內有任何感染病例。疫情在中國開始後，朝鮮迅速關閉邊境。

上月，當局下令封閉韓朝邊境附近的開城，理由是一名脫北者非法自韓國入境，被懷疑是新冠病毒攜帶者。封城措施近日已經解除，但官方此後並未說明此人是否確實感染新冠病毒。

根據朝中社26日的報道，金正恩在勞動黨高層會議上承認防疫措施有不足之處，要求採取強有力的措施，彌補不足。會議也討論了在新颱風來襲之前，保護民眾和收成的措施。

朝中社發布圖片新聞報道金正恩近況之際，外界盛傳金正恩健康狀況不佳。 韓國已故總統金大中一名顧問幾天前在其臉書頁面稱，金正恩可能已經處於昏迷狀態。但他沒有提供任何佐證。韓國情報部門則表示，有消息顯示金正恩因精神過度緊張，已將部分權力交由胞妹金與正分擔。

法新社26日的報道指出，很多專家對這些關於金正恩健康狀況的傳聞的可信度態度有所保留，認為韓國情報部門的消息並不是總能反映朝鮮當地的實際情況。

金正恩健康狀況不斷引發各種傳聞。今年早些時候，金正恩一度連續三周不曾露面，也未見出席其祖父金日成冥誕慶典活動。當時有消息猜測金正恩可能病重，因為金正日誕辰日是朝鮮政治生活中的重要日子。