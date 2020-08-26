日本防衛大臣欲視察釣魚島因怕刺激中國放棄

據日本防衛省幹部近日透露，鑒於中國公務船從4月14日至8月2日連續在釣魚島周邊航行，到8月2日為止，續航111天，史上最長，5月上旬還接近作業中的日本漁船進行追逐，增加了日本對釣魚島的危機感。防衛大臣河野太郎曾考慮8月上旬在釣魚島上空視察，但是防衛省內有防衛省大臣視察釣魚島會強烈刺激中方，會使釣魚島局勢更加惡化的呼聲，最後河野太郎放棄了這一計畫。

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若河野太郎真的視察釣魚島，將成為首位從上空視察釣魚島的防衛大臣。

河野方面認為：在釣魚島形勢緊迫之際，為了防止敵人進行登島作戰，需要派遣自衛隊等進行阻擊，因此河野希望通過視察了解釣魚島的地形。河野太郎在8月4日的記者會上，針對中國海警船最近在釣魚島海域活動頻繁指出：自衛隊也將與海上保安廳合作，在必要的場合，採取必要的行動。

河野太郎8月8日到9日視察了沖繩縣的宮古島和與那國島的自衛隊部隊，並希望順便視察釣魚島，但是考慮再三終於放棄。

河野在視察沖繩部隊後，18日在防衛省與中國駐日大使孔鉉佑舉行會談，會談是應中方提出的要求舉行的，河野在會談中對中國在日本周邊海空活動趨於頻繁表示關切和擔憂，並要求中方保持克制。

他指出：“正因為擔憂，溝通才十分重要”。雙方還就促進防衛合作達成一致。

中國為期3個半月的南海伏季休漁期於8月16日中午12點結束，之前休漁的16000多艘漁船陸續出海，逐步恢復捕撈作業，為此日本十分緊張。2016年8月休漁期結束時有200～300艘中國漁船湧向釣魚島附近，其中一部分與中國公務船反覆駛入日本認為是領海的海域，但是今年未大批中國漁船湧入釣魚島水域的徵兆。