美國宣布制裁24家參與南海建島中企 另將限制涉事人員簽證

美國國務院8月26日發布聲明宣布，就中國近年來在南中國海開展的人工島礁建設問題，將包括中國交通建設集團有限公司（下稱中交建）等在內的24家中國企業納入“實體清單”，予以制裁。此外，美方還表示，將對那些負責或參與中方在南海大規模填海、建設或軍事化的個人施加簽證限制。

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美國國務卿蓬佩奧曾於7月13日發表聲明，明確宣布美方認為北京對南中國海大多數海域的離岸資源權利主張是“完全不合法的”，美方也不承認北京所宣稱的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)為中國最南端領土的說法。他還譴責北京使用“強權即公理”的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。國際仲裁庭2016年7月12日作出對菲律賓有利的裁決，認為中國的“九段線”違反《聯合國海洋法公約》。蓬佩奧稱，“世界不允許北京將南中國海視為其海上帝國。美國與我們的東南亞盟國與合作夥伴站在一起，根據國際法賦予它們的權利和義務，來維護它們對離岸資源的主權。我們與國際社會站在一起，捍衛海洋自由，尊重主權，並拒絕任何在南中國海或更廣闊的地區任何推動‘強權即公理’的做法。”

美國國務院最新發布的這一制裁中企聲明同樣由蓬佩奧署名。他寫道，“美國支持自由開放的南中國海。 我們尊重所有國家的主權，不論其大小，並以符合國際法的方式努力維護和平與維持海洋自由。 7月，我宣布了有關北京在南中國海的非法海事主張的最新政策，並強調美國準備採取堅決行動，反對北京的霸凌運動。”聲明續指，“今天，美國國務院將開始對負責或參與在南中國海爭議性哨所進行大規模開墾、建設或軍事化工作的中華人民共和國個人施加簽證限制，包括對東南亞聲索方施加脅迫以禁止他們獲取離岸資源的人士。這些人現在將不被允許進入美國，其直系親屬也可能受到同樣的簽證限制。 此外，商務部將24家中國國有企業加入了實體清單，其中包括中交建的幾家子公司。”

聲明稱，“自2013年以來，中國利用國有企業對南中國海3000英畝以上有爭議的地貌進行了疏浚和開墾，破壞了該地區的穩定，踐踏了其鄰國的主權，並造成了難以形容的環境破壞。 中交建領導了中國在南海前哨的破壞性疏浚工作，同時也是北京在其全球‘一帶一路’戰略中使用的主要承包商之一。中交建及其子公司在全球範圍內從事腐敗，掠奪性融資，環境破壞和其他的濫用行為。”

另據美國商務部同日發表的聲明顯示，本輪受華盛頓制裁的中國企業含有多家中交建的子公司，包括中交疏浚、中交天津航道局、中交上海航道局、中交廣州航道局，及中國電子旗下多家研究所、中國船舶等。根據美國法律規定，就上述被列入“實體清單”的24家中企，美國企業須申請許可，才可向它們出口產品或技術。美國商務部長羅斯在聲明中說，“美國、中國的鄰國以及國際社會指責中國對南海的主權主張，以及為中國軍方修建‘人工島’。今天被指定的這些實體在‘人工島’建設中發揮了重要作用，必須被追究責任。”

美國國務院的聲明亦稱，“絕不允許中國使用中交建和其他國有企業作為實施擴張主義議程的武器。 美國將採取行動，直到我們看到北京在南中國海中停止其強制性行為，並且我們將繼續與盟國和夥伴一道抵抗這種破壞穩定的活動。”蓬佩奧還通過推特表示，“美國今天正在採取行動，支持海洋自由，反對針對我們東南亞盟友和夥伴的脅迫。我們絕不能允許北京進行霸凌運動，以防止獲得重要的近海資源和破壞關鍵的生態系統。”