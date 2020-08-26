越南指中國南海軍演侵犯主權 解放軍試射導彈“警告美國”

越南外交部發言人黎氏秋姮8月26日向媒體表示，中國連續在黃沙群島（中方稱西沙群島）開展軍演活動是侵犯越南對該群島的主權，違背《東海各方行為宣言》（DOC）的精神，讓情況趨於複雜化。《南華早報》周三晚亦引述接近中國軍方的匿名信息來源稱，中國軍隊當天上午在南中國海海域發射了兩枚中程導彈，“作為對於美國的警告”。

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針對記者提問，“越南對中國在越南黃沙群島東北偏北海域處開展軍演活動有何反應”，黎氏秋姮回答稱，“中國連續在黃沙群島開展軍演活動是侵犯越南對該群島的主權，違背《東海各方行為宣言》的精神，讓情況趨於複雜化，對中國與東盟關於‘東海行為準則’（COC）的談判進程以及東海和平、穩定與合作環境造成不利影響。”她強調，“越南要求中國尊重越南對黃沙群島的主權，取消並不再進行類似的侵犯行為。”

另據《南華早報》報導指，中國軍方試射的兩枚導彈中的一枚是東風26B型，從中國西北部的青海省發射，另一枚是東風21D型，發射地點是東部的浙江省。據悉，兩枚導彈均射向海南島東南方以及西沙群島（亦稱帕拉塞爾群島）附近區域，正是上周五中方宣布的航行警告區域內。當時海南海事局發布消息稱，2020年8月24日0時至8月29日24時，海南島東南部海域將有軍事訓練活動，禁止駛入。

報導稱，可裝備核武器的東風26導彈射程達到4000公里，可以用以攻擊陸地及海上目標，而東風21型射程則為1800公里。中國官方媒體稱，東風21D是世界首款性能成熟的反艦彈道導彈。據了解，東風26型雙功能導彈是冷戰結束前美國和蘇聯簽署的《中導條約》所禁止的一種武器。 美國去年退出該條約時，曾以中國部署此類武器為由。

消息人士對該報透露，此次試射導彈視為展現中國有能力阻止其他勢力介入南中國海地區。“這是中國對美國軍機和戰艦日益頻繁進入南中國海區域的回應。中國不希望周邊國家誤會北京的目的。”近日，中國官方宣布將在未來一個月內陸續在渤海、黃海、東海和南海舉行軍演，這是最近一個多月以來，美中在太平洋西部海域的軍事對抗中中方採取的一次規模最大的軍事動作。

此前，據中國國防部新聞局25日發布的信息顯示，美U-2高空偵察機被指擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動。對此，中國外交部發言人趙立堅在26日的記者會上回應稱，“中方已向美方提出嚴正交涉。中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區的和平與穩定。“

華盛頓方面，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）24日在《華爾街日報》發表了題為“五角大樓已經為中國做好了準備”的文章，討論了中國人民解放軍為北京的威權主義目標服務的威脅，並提出三大措施，旨在聯合盟國與夥伴國家，共同抵制北京的霸凌行為，支持所有國家的主權，捍衛自由和開放的國際體系。