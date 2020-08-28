安倍晉三請辭了 麻生或被看好繼任

日本首相安倍晉三周五（28日）宣布因健康理由請辭，會留任至選出繼任人。他透露於6月檢查時發現潰瘍性大腸炎複發跡象，健康狀況開始惡化，至8月確認複發。他因此決定請辭，暫時放下職務休養，恢復健康後再為人民服務。他的任期仍有一年，對無法回應人民的託付感到抱歉。

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據東網今天報道稱，安倍晉三宣布辭任首相，專心治療大腸炎。

據安倍表示，在2007年患潰瘍性大腸炎時突然辭去首相職位，之後有新特效藥讓他才能重返崗位。今年6月體檢時，醫生稱其大腸炎可能複發，他7月開始感不適，到今個月確認複發，開始使用新的藥物治療。他稱自己在逾7年的任期一直全力以赴，如今病情可能影響政治判斷，認為這樣不可行，決定請辭。

安倍續指，自己的任期尚有1年，提前辭職對國民感抱歉及遺憾。有記者問到安倍不能一邊工作一邊治療是否病重，又問及可能的接任人選，安倍稱可以在任內接受治療，但7月的自民黨異動，加重工作負擔，周一（24日）到醫院覆診時，已決定辭職。

安倍有意辭職的消息最先由日本放送協會報道（NHK）。

據東網說，安倍於周一（24日）連續執政超過2800天，是日本憲政史上任期最久的首相。NHK指，目前接任呼聲最高的是麻生太郎，之後是內閣官房長官菅義偉、外相茂木敏充、總務大臣高市早苗，早前表明有意在“後安倍年代”競逐首相之位的防衞大臣河野太郎則排第5。