安倍表示辭去總理總裁之職

日本首相安倍在28日午後，在自民黨總部與自民黨幹事長二階俊博舉行會談，表達辭去自民黨總裁和首相一職的意思，並商討了今後黨的運營等問題。

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安倍在自民黨幹部會議上表示：由於潰瘍性大腸炎發作，需要持續治療一段時間，為了不像2007年那樣突然辭職給大家添很多麻煩，因此作出了決斷。

他說：由於有病，已經難以作出正確的政治判斷。

28日安倍首相舉行的記者會，表示將辭去首相和自民黨總裁。但是安倍表示在新的自民黨總裁選出之前，將繼續擔任首相。

他指出：13年前，作為我的宿疾潰瘍性大腸炎惡化，僅僅1年間就突然辭去首相一職，給國民添了很大的麻煩。此後，幸運的是，有了特效新藥，使我的健康狀態非常良好好，在廣大國民的支持下，再次擔負起首相的重大責任。這近8年的時間裡，一邊控制宿疾，每天都竭盡全力順利地完成首相的工作，可是，在今年6月的定期健診中，發現有複發的徵候。

此後一面治療，一邊工作，上個月中旬，體力嚴重消耗。8月上旬確認潰瘍性大腸炎的複發。作為今後的治療，在現在藥物所有藥物的基礎上，決定增加新藥的投入。本星期所進行的再診察，證明投藥有效,但是投藥要在某種程度的繼續進行，不能疏忽。

政治最重要的就是結果，近8年來，也就是7年8個月以來，為了得出結果，我竭盡全力，，但是如果由於疾病和治療，在體力無法完滿工作的苦痛之中，會在重要的政治問題誤判，在面對國民之重託而沒有自信的狀態中，就不應繼續總理的職務。

據悉，潰瘍性大腸炎一直困擾着安倍。安倍首相在第1次安倍政權時代的2007年8月，由於自民黨在這一年7月29日投開票的參議院選舉中慘敗，他受到了很大的打擊，潰瘍性大腸炎惡化，但是當時他們沒有公開，在盂蘭盆節結束後出訪印度，8月27日實行自民黨黨和內閣人事的改編，9月10日召集臨時國會，但是在實行代表質疑前的9月12日突然表明退任。第二次參選自民黨總裁時，他聲稱發現了特效藥，他的病完全不要緊了。