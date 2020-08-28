日本首相請辭後 馬克龍讚揚安倍是推動日本社會和經濟走向現代化的人物

日本媒體8月28日援引自民黨消息人士報道稱，首相安倍晉三因身體原因基本決定辭職。法國總統馬克龍表示：安倍晉三是推動日本社會和經濟走向現代化的人物，並給予了女性更重要的地位。

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自2012年12月第二次上台以來，安倍已連續執政近8年。美國媒體報道，日本首相安倍晉三辭職，標示着日本一個不尋常穩定時代的結束，他第二度執政任期內與美國總統特朗普建立了牢固關係，但他奉行的“超國家主義”也激怒了韓國與中國。

安倍出生於日本政治世家，從小就被培養追隨外祖父前首相岸信介的腳步。安倍尋求以更強大的軍隊，使日本成為“正常”且“美麗”的國家。

安倍擁護美日軍事同盟，與特朗普建立融洽關係，五度一起打高爾夫球，數十度通話。他也曾帶美國前總統奧巴馬到訪廣島原爆遺址。

2015年4月，安倍成為首位在美國國會參眾兩院聯席會議演說的日本領袖。數月後，他推動通過立法，允許自衛隊在日本境外與美國更緊密合作。

安倍在任內後期持續強化軍事能力，以因應朝鮮發動導彈攻擊或中國襲擊東海釣魚台列嶼的威脅。

伍德羅·威爾遜國際學者中心（Woodrow Wilson Center）日本專家 後藤志保子（Shihoko Goto）指出，安倍最大的貢獻是促成日本在海內外政治穩定。

後藤志保子表示，安倍投入大量時間、精力及個人聲譽，與特朗普培養關係。特朗普從德國等地 單方面撤軍，卻沒有對日本這麼做，可說是安倍的功績之一。

美國媒體報道，安倍最大的失敗可能是因為缺乏公眾支持，無法實現岸信介長年抱持的目標，沒有能夠正式改寫由美國起草的日本和平憲法。安倍及他的極保守支持者認為，這套憲法是日本二戰敗後的羞辱前人留下的功業。

安倍也沒有能夠達成解決數起戰時遺留問題的目標，包括與朝鮮關係正常化、結束島嶼主權爭端及與俄羅斯簽署和平條約。