金正恩官媒露面 視察風災

據韓國媒體引述據朝中社28日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩近日視察黃海南道颱風災區了解災情。近期有關於金正恩健康及執掌政權不同消息，朝鮮官方微妙報導金正恩視察風災。

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韓聯社今天報道稱，據朝中社28日報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩近日視察黃海南道颱風災區了解災情，他高度評價國家危機能力得到提升，並指示各部門儘快採取措施將農業損失降至最低。這是金正恩6-7日視察黃海北道大青里銀波郡洪水災區後時隔20多天再次訪問颱風災區。雖然具體日期不詳，但考慮今年第8號颱風“巴威”27日凌晨登陸黃海道和朝媒通常在次日報道領袖視察消息等因素，推測他可能在前一日下午進行視察。

據朝鮮官方消息，金正恩聽取了黃海南道黨委員會委員長李哲萬彙報的具體災情，並表示所幸颱風造成的損失小於預期，稱讚所有黨組織和幹部徹底落實黨中央的防颱措施，減少人員傷亡等各種災害損失。他還積極評價國家危機管理體系和應對能力明顯提升。官方消息說，金正恩指示各部門與農業科學研究機構合作準確掌握農業領域受災規模，儘快制定應對方案。金正恩強調，與民眾同甘共苦，共克時艱是黨的首要課題，並指示黨中央委員會各部門動員一切力量儘快完成農村災區修復重建工作。

韓聯社引據分析認為，金正恩繼黃海北道大青里銀波郡後再度視察黃海南道，是因為黃海道是朝鮮最大糧倉，也可能意在鞏固最高領導人注重居民安全等的愛民形象。