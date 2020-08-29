國際社會高度評價安倍首相的貢獻

日本首相安倍晉三2020年8月28日在首相官邸舉行記者會，宣布因健康原因辭去首相職務。

28日安倍首相舉行的記者會，表示因宿疾潰瘍性大腸炎惡化，將辭去首相和自民黨總裁職務，為此，國際社會對安倍首相因病表明辭職紛紛表示慰問，並對他長時間作為日本首相所作出的貢獻給予了高度評價。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國秘書長古特雷斯在28日指出：對安倍首相為了對應國際化的課題，一貫與聯合國建設性的合作表示敬意。

美國總統特朗普28日在總統專機內向媒體談及安倍首相表示辭職時說;日本首相安倍晉三是“非常好的朋友，對他表示最崇高的敬意。”在談到他決定辭職時特蘭普表示：“他一定很難過。”

據說安倍晉三和特朗普已定31日舉行電話會談。

美國民主黨總統候選人拜登在擔任奧巴馬總統時代的副總統時曾與安倍有過密切交往，他在推特上發表了兩人的在日本的合影，並指出：雖然辭職時很悲傷的事，但是強有力的同盟關係還將繼續。

韓國總統府表示：突然宣布將辭職非常遺憾，在談及日韓關係時指出：韓國將與新選出的首相一起，為增進兩國的友好合作關係繼續努力。

中國外交部發言人趙立堅29日就日本首相安倍晉三宣布辭職答記者時指出，近年來，中日關係重回正軌並取得新的發展，兩國領導人就推動構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。我們對安倍首相為此所做的重要努力表示積極評價，同時祝願他早日康復。