日本新總理將在9月17日誕生

28日安倍首相舉行的記者會，表示因宿疾潰瘍性大腸炎惡化，將辭去首相和自民黨總裁職務，為此日本自民黨內開始了總裁競選準備活動，大致決定9月15日舉行自民黨總裁選，然後在9月17日召開臨時國會，並在眾參兩院總會上指定新的日本首相。

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目前現任自民黨政調會長岸田文雄、官房長官菅義偉已表示有意參加自民黨總裁競選，岸田文雄一直有意競選總裁，而菅義偉基本決定參加總裁選舉，他已向幹事長二階俊博告知此事。一直和安倍保持距離的前幹事長石破茂則表示：要看這次選舉是否有黨員、黨友參加投票，如果沒有黨員、黨友投票，他本人當選的門檻很高。

按照自民黨的黨章，如果上一任自民黨總裁任滿到期，自民黨將召開黨大會選舉總裁。將由自民黨所屬國會議員、日本全國的自民黨黨員·黨友一起投票。截至2019年，自民黨約有109萬成員。在本次總裁選舉中，如果採用這種選舉方法，自民黨國會議員票為394票，黨員黨友票也為394票，如果參選者都沒有超過半數，將舉行得票排前兩位的參選者進行決勝選，在2012年9月的自民黨總裁選舉中，在各都道府縣黨員、黨友的投票中，石破茂獲得過半數的165票，而居第2位的安倍晉三隻有87票。總得票數石破也居首位。由於沒有過半數，石破與位居第二位的安倍進行了決戰投票，決戰投票沒有黨員、黨友參加，只有議員投票，石破在決戰投票中輸給了安倍。

但是這次由於安倍總裁任期沒有到期，因此基本上會省略黨員、黨友投票，可能會採取召開眾參兩院議員總會及全體議員和自民黨都道府縣聯合會代表參加的選舉方式，經過投票，獲得過半數有效票的候選人將當選自民黨總裁。如果第一次投票沒有候選人票數過半，將舉行得票排前兩位的參選者進行決勝選。

由於現在自民黨掌握日本國會多數議席，當選自民黨總裁就意味着成為日本首相（總理），眾參兩院總會的首相指名只是一種形式，在野黨也會提出其他的首相人選，但會被佔多數席位的執政黨自民黨和公明黨否決。