印度前總統慕克吉辭世 享壽84歲

曾無懼中國壓力與西藏精神領袖達賴喇嘛會面的印度前總統慕克吉本月確診感染新冠病毒，31日病情惡化辭世，享壽84歲。印度總理莫迪等政治領袖表達哀悼之意。雖然印度中央政治領袖中已有多人確診感染新冠病毒，但慕克吉（Pranab Mukherjee）可能是這波疫情中染疫病逝的第一位。

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慕克吉8月初入院接受腦部手術，10日因在家中摔倒而再度入院接受手術清除腦部血塊，並在手術前接受新型冠狀病毒檢測，確診感染新冠，隔天就因呼吸困難而接上呼吸器。醫生31日上午警告慕克吉病況危險，不久後他兒子阿比吉特（Abhijit Mukherjee）也推文要人們為他的父親祈禱。

在發出上述推文3小時後，阿比吉特推文說：“懷着沉重的心情通知你們，儘管陸軍RR醫院（RR Hospital）醫生盡了最大努力，但我的父親慕克吉還是在剛剛去世了。”

印度News 18等媒體報導，慕克吉的病況從30日晚開始惡化，RR醫院31日發出聲明說，慕克吉因肺部感染死於敗血癥狀。

印度知名政治人物對慕克吉辭世推文表達哀痛之意，莫迪推文讚揚慕克吉對印度的國家發展留下不可抹滅的印記，推崇他是位傑出的學者和偉大的政治家，在政治領域和社會各階層都受到欽佩。

國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）也推文對同黨前輩的去世表達極度悲傷，除向他致敬外，也對他的家人表達深切的哀悼之意。

慕克吉曾從擔任教師和新聞記者，1969年以國大黨黨員的身分首度進入國會，在國會上院擔任議員，從此展開他長達51年的國會議員生涯，7次擔任國會議員，並於3個總理的內閣擔任過外交、國防和財政等部會首長。

甘地夫人（Indira Gandhi）在擔任總理時稱讚慕克吉是忠誠而保守祕密的人；在國大黨陷入分裂危機時，慕克吉也與甘地夫人站在一起渡過難關。

慕克吉2012年被印度國會和各省市議會組成的選舉團選為總統，並於莫迪政府2014年上台後繼續總統任期，期間雖然與莫迪有許多政見不合，但仍保持風度不公開與莫迪的問題，直到2017年7月從總統職務上退休後，才公開對莫迪的政策提出批評。

慕克吉擔任總統期間，無懼中國壓力，於2016年12月10日國際人權日邀請西藏精神領袖達賴喇嘛進入總統府參與活動，更於隔天單獨會見達賴喇嘛，引起中國的抗議。