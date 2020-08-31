安倍與特朗普舉行電話會談

日本首相安倍晉三31日與美國總統特朗普舉行了電話會談。

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安倍晉三8月28日傍晚5時在首相官邸舉行記者會，向全體國民表明因宿疾再發，將辭去首相一職，特朗普28日在總統專機內向媒體談及安倍首相表示辭職時說;日本首相安倍晉三是“非常好的朋友，對他表示最崇高的敬意。”在談到他決定辭職時特朗表示：“他一定很難過。”那時應美方提議，決定安倍晉三和特朗普定於31日舉行電話會談，會談持續了約30分鐘。

在日美首腦會談中，安倍直接告訴特朗普，由於宿疾“潰瘍性大腸炎”複發，將在任期中途辭職。

特朗普則表示“對最親密的朋友安倍首相的辭職感到惋惜和寂寞”，“希望好好療養，恢復健康”，並稱讚安倍是“日本歷史上最偉大的首相，工作非常出色”。

會談中，安倍表示希望在朝鮮綁架日本人方面和新型冠狀病毒的對策上與美國進一步合作，商定日美合作推進新型冠狀病毒治療藥與疫苗研發。

由於日本已放棄陸上 “陸基宙斯盾系統”計畫，安倍向特朗普總統說明了探討新的導彈防禦體系的抑制力的狀況，並表示將推進其具體化。

安倍在會談中談及下任首相時安倍表示：“繼續強化日美同盟的方針將不會改變，希望美方放心。”

兩首腦約定在明年的東京奧運會和殘奧會上再會。

特朗普在8月31日在自己的推特中寫道：和決定辭職的安倍首相“剛才舉行了非常好的會談”，他說安倍是“日本史上最偉大的首相”，“日美關係取得了前所未有的發展。”

兩首腦31日進行的電話會談是第37次會談，面對面會談達51次，兩國首腦上一次電話會談於5月8日進行。