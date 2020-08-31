日本16日選出新首相 安倍接班人菅義偉呼聲高

日本首相、執政黨自民黨黨魁安倍晉三28日宣布請辭，自民黨將舉行黨魁選舉，黨內第一、第二大派閥傾向挺內閣官房長官菅義偉。菅義偉如果當選黨魁，快則於16日被選為新首相。

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71歲的菅義偉大致決定出馬參選自民黨黨魁（自民黨稱總裁），自民黨內的各派閥積極研議是否挺菅義偉。

目前已表態要出馬角逐的有現任政調會會長岸田文雄，菅義偉和自民黨前幹事長石破茂還沒有正式表態。

岸田31日在首相官邸（行政中心）與安倍會面，請求安倍支持。岸田也與率領竹下派的前總務會長竹下亘、在竹下派具很大影響力的前參議員青木干雄會面。岸田31日在記者會上說：“會戰到最後，不輕言放棄。即使是在逆風中也要持續奮戰。”

媒體民調一直保持領先的石破31日對媒體說：“離做出決定的日子不會太遠。不能背叛很多人的心意。”

已知細田派、麻生派、二階派、石原派傾向支持菅義偉，菅義偉本身雖沒有派閥，但有約30名挺他的國會議員。

31日自民黨內十幾名無派閥、比較親菅義偉的國會議員去勸菅義偉出馬參選。

日本經濟新聞報導，黨內第一、第二大派閥細田派及麻生派決定挺菅，一般看來是反映了首相安倍的意向。

這次因是安倍臨時請辭，在緊急情況下，自民黨執行部傾向不舉行黨員投票，而是採以國會議員（394票）加47都道府縣（各3票）總計535票的方式選出黨魁。

自民黨的派閥旗下國會議員多寡依次是細田派98人、麻生派54人、竹下派54人、岸田派47人、二階派47人、石破派19人、石原派11人、無派閥者64人。若要出馬角逐黨魁至少需有20人推薦。

自民黨黨魁選舉預定9月8日公告、可能於14日舉行投開票。

日本產經新聞報導，朝野政黨正協商安排9月16日召開臨時國會，當天可望選出新首相。