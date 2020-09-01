日本輿論認為菅義偉最有望當選日本新首相

自民黨總裁選將在9月14舉行。目前，現任自民黨政調會長岸田文雄、官房長官菅義偉和前幹事長石破茂已表示有意參加自民黨總裁競選，總裁競選將在這三個人中進行。而輿論普遍認為：官房長官菅義偉最有希望當選自民黨總裁併出任首相。

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日本經濟新聞（中文版：日經中文網）與東京電視台在日本首相安倍晉三表明將辭職後，於8月29-30日實施了緊急輿論調查。對於“適合擔任下一任首相的人”，石破茂的支持率位居首位，達到28％。緊隨其後的是河野太郎，為15％，小泉進次郎為14％，菅義偉以11％位列第4位，政調會長岸田文雄以6％排名第5位。

目前河野太郎和小泉進次郎已表示將不參加自民黨總裁選舉。而自民黨1日上午召開總務會會議。鑒於首相安倍晉三表明辭職，黨高層認為首相突然辭職屬於黨章中的“需要緊急應對”的狀況，決定不實施黨員和黨友投票，而是採取眾參兩院全體議員和每一個自民黨都道府縣聯合會派3名代表參加選舉的方式舉行，如果採取這種方式，那麼儘管石破茂在民眾中最有人氣，也難於取勝，在2012年9月的自民黨總裁選舉中，石破茂雖然黨員黨友票遠遠超過安倍，總票數也超過安倍，但是由於兩人都沒有超過半數，進行了決戰投票，在決戰投票中，地方的黨員黨友票無效，全由國會議員投票決定，因此石破輸給安倍。

而在自民黨議員的派閥中，細田派、麻生派、二階派三大派系已決定支持菅義偉與岸田、石破兩人對抗，竹下派也開始朝着支持菅義偉的方向展開了協調，這四大派閥約佔自民黨全體議員的64%，而以岸田文雄為會長的岸田派只有47人，以石破茂為會長的石破派僅19日人。

從選舉方式和三名候選人支持力量來看，輿論普遍認為菅義偉最有望當選日本新首相。