印度特種兵部隊一藏裔士兵在中印邊境衝突中喪生

2020年9月2日，印度中央預備警察部隊（CRPF）的工作人員在通向拉達克的高速公路上的檢查站守衛，該高速公路通向克什米爾甘德巴爾地區的甘加吉爾.

一度稍有平靜的中印邊境衝突近日再次出現緊張。最近48小時內，雙方在拉達克地區兩次發生衝突。據流亡藏人議會一名議員周二向法新社透露，印度特種兵部隊中一名原籍藏族的士兵8月29日晚在中印邊境的衝突中喪生。這是最近幾天的衝突中首次有人員傷亡報道。

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中印兩國政府近日均未公開任何人員傷亡的消息。但這名長期關注前西藏政治犯的藏人流亡議會女議員向法新社表示，上周六晚，一名藏裔士兵在衝突中喪生。她將他稱為“烈士”。她補充說，另一名印度特種兵在衝突中受傷。她表示，印度特種兵部隊中有很多藏裔士兵。

兩天來，中印雙方相互指責對方於上周六晚越過兩國實際控制線，應當對發生衝突負責。

印度軍方周一指稱中國軍隊有改變現狀的挑釁動作。而中國軍方則認為是印度軍隊周一在控制線附近的行動“嚴重侵犯中國領土主權”，要求印方撤離。

周二，印度外長表示，兩國軍隊官員正在就緩解緊張局勢商談，而中方在此之際挑起事端。印度媒體引述印度軍方消息稱，是中國軍隊試圖佔領海拔４千多米的班公湖周邊的山頭。印度一直聲稱對這些山頭擁有主權。

中國外交部發言人華春瑩９月１日在北京的例行記者會上，指責印方在中印邊界西段班公湖以南地區及熱欽山口附近再次“非法越線”，造成邊境局勢再度緊張。

中印兩國邊境爭端由來已久。事實上作為兩國邊境線的實際控制線的畫定並不明確。雙方經常互相指責對方越界。今年6月15日，雙方軍隊在拉達卡地區曾發生激烈衝突，印方有20人喪生，中方則從未公開具體的傷亡數字。這是兩國間最近45年來最嚴重的流血衝突。這些衝突在印度境內激起民間反華浪潮。