德國宣布樹立印太地區政策準則：尋求經濟夥伴多元化避免單一依賴

德國外交部9月1日發布了題為“德國-歐洲-亞洲：共同塑造21世紀：德國政府對印太地區採納政策準則”的政治文件。德方表示，“在過去幾年中，從經濟和政治角度來看，印太地區的重要性都顯著增強。德國政府現正在為面對該地區國家的未來政策制定路線。”

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德國外交部的新聞稿指出，由於世界上超過一半的人口都住在印度洋和太平洋周邊的國家，再加上最近數十年來諸如越南、中國和印度等區域內國家已實現了經濟的快速增長，該地區目前佔全球GDP的近40％。隨着亞洲的崛起，該地區在經濟和政治上的重要性也在提高。同時，在該地區影響力的戰略競爭也在加劇。印太地區正在成為塑造21世紀國際秩序的關鍵。德方認為，印太地區地緣政治權力結構的變化也直接影響到德國。歐洲和印太地區的經濟通過全球供應鏈緊密相連。由於全球主要的貿易路線經過印度洋、南中國海和太平洋。德方認為，如果該地區出現衝突會對區域內的安全與穩定產生不利影響，也將對德國產生影響。

聲明指，這也是德方希望與印太地區內國家增加合作的原因。德國政府為此也採納了區域性政策準則，德聯邦外長馬斯（Heiko Maas）表示，“在未來幾十年中，我們的繁榮和地緣政治影響將取決於我們與印太地區國家合作的方式。那裡比其他任何地方都重要，是以國際規則為基準的未來秩序的外形將被決定的地方。我們希望幫助塑造這一秩序，使之建立在規則和國際合作的基礎上，而不是強者的法律。”

聲明稱，“德國在制定這一戰略時，正在為塑造印太地區的國際秩序作出積極的貢獻。 新冠疫情大流行及其影響再次表明，我們正面臨全球挑戰，只有通過各國共同努力才能克服這些挑戰。因此，一個重要的目標是加強國際合作的結構，特別是加強東盟（ASEAN）的能力，德方並希望與之進一步合作。”

聲明稱，“世界（特別是印太地區）面臨的最大挑戰之一是與氣候變化和海洋污染的鬥爭。德國政府希望與印太地區的國家合作，在這裡找到解決方案。”其續指，“德國希望在許多領域與該地區的國家進行更深入的合作，無論是加強法治和人權還是加強文化、教育和科學領域的交流。在這種情況下，安全政策部門發揮着特殊的作用。”

德方表示，“經濟關係也將得到擴大，例如，通過與印太地區其他國家締結歐盟自由貿易協定。其目的還必須是通過使夥伴關係多樣化來避免單方面的依賴。其他主題包括未來的數字化轉型、連接性和有遠見的技術，這些問題對於德國的全球競爭力至關重要。這也包括關於自由獲取信息和防止假消息的社會討論。”聲明稱，“通過這些政策準則內容，德國政府的目標尤其是促進歐洲的印太戰略。因此，該戰略採用了歐洲的政策方針，並為歐盟範圍內的緊密合作提供了出發點。”