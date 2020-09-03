被指“海上帝國” 中國副外長：美國已成南海和平的最大威脅者

中國外交部副部長羅照輝9月2日在出席活動，當談及南海爭議問題時表示，“事實證明，美國已成為南海和平的最大威脅者，已成為南海合作發展繁榮的攪局者和絆腳石。”此前，華盛頓在今年7月宣布否定了北京對南海絕大多數爭議海域的主權聲索的合法性。

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據公開資料顯示，1962年2月生的羅照輝是中國外交部分管亞洲地區、條約法律、邊界與海洋事務和領事工作的副部長。他當天在出席由中方舉辦的“合作視角下的南海”視頻國際研討會時發表了主旨演講。中國國務委員兼外長王毅為研討會作書面開幕致辭。

羅照輝在講話中稱，“新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，單邊主義和貿易霸凌主義盛行，美國攪局南海，遏阻中國，世界面臨的不確定、不穩定因素增多。東亞合作系列外長會將於下周舉行。本地區國家就南海問題發出的信號無疑將引起關注”。他續指，“在此背景下，中國願重申在南海問題上的立場和承諾沒有變化。正如王毅國務委員在致辭中所言，我們將繼續同東盟國家一道努力，共同把南海建成和平、友好、合作之海。”

羅照輝強調，“回顧歷史不難發現，中國在南海的主張具有充分的歷史和法理依據。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權”。他並稱，“南海仲裁案解決不了南海問題，中國對仲裁案的立場是明確的、堅定的，具有充分的國際法依據”。他提出，“美國的介入是南海風險之源，地區國家同聲共氣，堅決維護南海和平穩定。”

羅照輝稱，“近期美國在南海頻頻挑事。它不僅違背不選邊站隊的承諾，否定中國的合法利益，支持仲裁案，而且還耀武揚威，大秀肌肉，持續加大南海軍事活動的頻率和烈度。”他聲稱，“美國介入南海事務，目的是綁架地區國家，在中國和東盟國家之間打楔子、搞分裂，逼迫東盟國家選邊站隊。一個動蕩不安的南海只會服務美國的利益和全球野心，而地區國家卻不得不為此付出代價。事實證明，美國已成為南海和平的最大威脅者，已成為南海合作發展繁榮的攪局者和絆腳石。”

羅照輝表示，“美國不僅是針對南海，還拉攏日本、印度、澳大利亞組建‘四國機制’(亦被稱為‘亞洲小北約’)搞反華小圈子。這顯示美國仍在奉行‘冷戰’思維。我們不惹事，也決不怕事。我們不會隨美起舞，而要用冷靜和理智，戰勝其衝動和焦躁，在堅定捍衛自身主權、安全和發展利益的同時，願與美方共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係。”他強調，如地區局勢持續惡化，本地區國家不可能獨善其身，並稱“絕不能讓南海變成國際政治的角鬥場。”

華盛頓方面，美國國務卿蓬佩奧7月13日發表聲明，明確宣布美方認為北京對南中國海大多數海域的離岸資源權利主張是“完全不合法的”，美方也不承認北京所宣稱的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)為中國最南端領土的說法。他還譴責北京使用“強權即公理”的恐嚇手段損害東南亞國家的主權。蓬佩奧在聲明中說，“世界不允許北京將南中國海視為其海上帝國。美國與我們的東南亞盟國與合作夥伴站在一起，根據國際法賦予它們的權利和義務，來維護它們對離岸資源的主權。我們與國際社會站在一起，捍衛海洋自由，尊重主權，並拒絕任何在南中國海或更廣闊的地區任何推動‘強權即公理’的做法。”

此外，美國國防部長埃斯珀8月26日在出現活動時發布演講指出，“美國有責任發揮主導作用。長期以來，我們都是一個太平洋國家、一個印太國家。”他強調，“我們不會向任何國家讓出這個地區，連一寸土地也不會，不管這個國家認為自己的政府模式、自己的人權觀、主權觀、新聞自由觀、宗教自由觀、集會自由觀等所有的觀念都比我們中許多國家是如何好。”